Дом для сотрудников ГУФСИН

В 2018 году в Ангарске будет начато строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома для сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщается на официальном сайте ГУФСИН России по Иркутской области.



Строительство этого дома будет вестись в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Сейчас проводятся проектно-изыскательские работы, сдача дома в эксплуатацию запланирована на 2019 год.

По проекту дом будет состоять из двух девятиэтажных двухподъездных зданий на 171 квартиру. Претендовать на это новое жильё могут действующие сотрудники, пенсионеры уголовно-исполнительной системы и члены их семей.

Как отмечает начальник ГУФСИН России по Иркутской области Анатолий КИЛАНОВ, строительство дома станет крупной площадкой для трудоустройства осуждённых, а при работах будут использованы материалы, производимые в исправительных учреждениях.



Собств. инф.