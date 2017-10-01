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Дом для сотрудников ГУФСИН


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Вчера, 11:45
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В 2018 году в Ангарске будет начато строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома для сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщается на официальном сайте ГУФСИН России по Иркутской области.

Строительство этого дома будет вестись в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Сейчас проводятся проектно-изыскательские работы, сдача дома в эксплуатацию запланирована на 2019 год.
По проекту дом будет состоять из двух девятиэтажных двухподъездных зданий на 171 квартиру. Претендовать на это новое жильё могут действующие сотрудники, пенсионеры уголовно-исполнительной системы и члены их семей.
Как отмечает начальник ГУФСИН России по Иркутской области Анатолий КИЛАНОВ, строительство дома станет крупной площадкой для трудоустройства осуждённых, а при работах будут использованы материалы, производимые в исправительных учреждениях.

Собств. инф.
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