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Лучшая ученица


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Вчера, 11:47
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В среду, 4 октября, во Дворце творчества детей и молодёжи подвели итоги городского конкурса «Лучший ученик года-2017».

Лучшая ученица
У «Лучшей ученицы года-2017» Алёны СЕРЁДКИНОЙ из лицея № 1 золотая коса.

В этом году за звание лучшего ученика боролись 28 ребят из 28 образовательных учреждений города. Лучшей ученицей стала одиннадцатиклассница лицея № 1 Алёна СЕРЁДКИНА. Второе место заняла Алиса КАЛЬК из школы с углублённым изучением английского языка № 27.
Алёна Серёдкина нашим читателям уже знакома – в прошлом году именно она становилась отличницей тотального диктанта и давала интервью нашей газете. Лучшая ученица успешна не только в учёбе, она поёт в ансамбле «Ретро» ДК «Нефтехимик» и играет на ударной установке в студии «Звук» Дворца творчества детей и молодёжи. Такая скромница, и вдруг по барабанам долбит? – спросили мы.
- Да, мне это нравится, потому что ломает шаблон! – с улыбкой рассказала нашей газете Алёна.
Воспитывает Алёну мама Татьяна Анатольевна НОВИКОВА, учитель русского языка и литературы школы № 3. По словам Алёны, все её успехи заложены мамой.
- Я вижу, как мама относится к своему делу. Она не просто готовит уроки, а переживает за них, советуется со мной, интересно ли будет её ученикам то, что она подготовила, болеет за них всей душой. В этом я равняюсь на неё, - поделилась с нами Алёна.
Несмотря на безупречную грамотность, Алёна учится в химико-биологическом классе лицея и свою жизнь планирует связать с естественными науками. Куда точно будет поступать, не решила, но либо на химический факультет, либо в медицинский университет. Уезжать из региона Алёна не планирует. Говорит, что иркутский медуниверситет очень сильный, а Ангарск – её любимый город. Не девочка, а золото!
Муниципальный конкурс «Лучший ученик года» проходил традиционно в течение четырех дней. Лучших ребят освобождали от уроков, и они на разных городских площадках – в школах и учреждениях культуры проходили испытания: «Эссе», «Пресс-конференция», «Мастер-класс», «Самопрезентация», «Эрудит» и «Поединок». Были заняты с утра до вечера, сильно уставали. Рассказывая о том, как прошёл конкурс, Алёна отметила:
- Не очень довольна я осталась этапом «Эссе». Нам предложили в качестве темы цитату из ЭКЗЮПЕРИ «Все дороги ведут к людям». На написание эссе и так дают всего час – априори ничего глубокого за это время написать невозможно. А от темы я вообще была в шоке. Написала, что человеку не прожить без общества, что бессмысленно от него прятаться. Но это общие слова... Многие ребята вышли после эссе расстроенными, потому что тщательно готовились, а раскрыться не удалось.
Алёна Серёдкина стала девятой победительницей городского «Ученика года» из первого лицея. Всего конкурсу 21 год. Как сказала нашей газете заместитель директора лицея № 1 Надежда АЛЕШКОВА:
- Хотела уже уходить, а теперь загорелась: не уйду, пока десятого победителя-лицеиста не подготовлю!
Алёна Середкина и Алиса Кальк в ближайшие дни начнут подготовку к областному «Ученику года», который состоится, по предварительным данным, уже 16 октября.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
Вчера, 20:26 - LudaKit191 написал(а):
Это мой аватар
Какая славная девушка.
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