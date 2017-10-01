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Камер будет больше


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Вчера, 11:52
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В 2018 году в пяти точках Ангарска будет дополнительно установлено около 20 камер в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который реализует правительство Иркутской области.

Благодаря видеонаблюдению в центральной части города преступлений и правонарушений совершается меньше. На данный момент в Ангарске действуют 42 камеры видеонаблюдения. С начала нынешнего года с помощью системы «Безопасный город» раскрыто пять уголовных дел. Всего благодаря системе видеонаблюдения с начала года выявлено 286 правонарушений. Зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, удалось получить видеоинформацию по 130 преступлениям, в частности, по 51 краже, 11 грабежам и двум разбоям.
Есть примеры, когда видеокамеры помогли в розыске несовершеннолетних. Так, в течение одного часа после заявления родителей сотрудникам удалось найти девочку, которая ушла из школы и не вернулась домой.

Собств. инф.
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