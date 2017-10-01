.
,

Котики!


0

Сегодня, 01:23
 Количество просмотров: 6
    

8 октября в Ангарске прошла международная выставка кошек. Как всегда, были любимые породы и новинки. Максимальная концентрация котиков в одном месте!

Котики!
Порода - британская вислоухая. Одна из наиболее популярных в Ангарске. Говорят, чем плотнее уши прижаты к голове - тем круче, хотя чётких критериев нет. Самый писк моды - рыжие кошки, по-научному - красные. Независимо от породы, это сейчас самый популярный окрас.

Котики!
Порода - мейн-кун. Огромные американские красавцы, достигающие веса 9 кг! Несмотря на довольно суровый вид, вполне миролюбивы.


Котики!
Бенгальская кошка - одна из самый красивых, редких и дорогих пород, которую можно купить сегодня в Ангарске. Стоимость породистого котёнка достигает 35 000 рублей


Котики!
Выставка - это неотъемлемая часть жизни заводчика. Если не получил приз, то прорекламировал питомник. К сожалению, никакие победы не оправдывают содержание привередливых питомцев. Так что все заводчики сходятся в одном: это дорогое хобби, а не бизнес.


Котики!
Порода - ориентальная. Этот силуэт кошки стал очень популярен в последнее время. Ещё бы! Настоящая египетская богиня Баст. А здесь ещё и животные уникального, очень красивого, пепельного окраса.


Котики!
Новинка этой выставки: кошка породы ликой, что означает "волк". Уникальная и совсем молодая порода, мутация домашней кошки. Стоимость котят достигает 3 000 евро, и это уже кастрированных, не для разведения! В Ангарске, да и в регионе, такая всего одна, взята пока только для знакомства с породой. Отличительная особенность - полное отсутствие шерсти на носе. Ещё эти кошки полностью линяют. А в остальном, несмотря на довольно суровую внешность, ведут себя как обычно: мурчат, играют и очень любят хозяев.


Котики!
Юлия ГУСЕВА, профессиональный заводчик канадских сфинксов, продающая котят даже зарубеж, взяла ликоя "для знакомства". И совершенно влюбилась в эту породу. Говорит, они как маленькие собачки. Не зря их ещё называют оборотнями.


Котики!
Порода - британская. Уже классика. Шикарные и крайне спокойные коты, способные выдержать даже маленьких детей.


Котики!
На выставках тяжело приходится и хозяевам, и питомцам: непривычная обстановка, ограниченное пространство, много незнакомых лиц. Приходится поддерживать друг друга!


Котики!
Но под конец многие остаются без сил...


Котики!
Особенно если учесть, что днём пришлось пережить строгий конкурс с оценкой жюри, эксперты которого смотрят и на внешний вид, и на физические данные, и на умение себя вести.

Котики!
Показывать кошку на выставке тоже нужно уметь. Животное должно быть спокойно - это главное.


Котики!
Для котят выставки - не столько конкурс, сколько смотрины. Кто-то уедет в новый дом.


Котики!
Порода - рексы. Есть корниш-рексы, они каракулевые. Есть уральские рексы, они просто волнистые. Это своеобразные пудели в кошачьей семье. Очень оригинальная и красивая порода. А главное - очень дружелюбная. Даже если в доме живут другие кошки, они научатся с ними дружить, так чтобы с ними делились едой и грели в холода более "волосатые" товарищи.


Котики!
Победитель в категории "юниоры" по имени Че Гевара и его хозяйка Дарья. Мейн кунов у неё пять, плюс ещё уральский рекс. Хорошо, что живёт она в частном доме, так что всем достаточно места. Мейн куны - народ интересный. Сами строят себе домики из подручного материала: тряпочек, веточек, всего, что найдут. Одна из немногих пород, не имеющая серьёзных генетически-обусловленных заболеваний. Живут эти кошки по 12-16 лет и больше!

Котики!
Британцы. Говорят, что более двух цветов в шёрстке может иметь только кошка. Кот черепахового окраса - огромная редкость.


Котики!
Порода - сфинксы. Специфическая, но очень интересная. Нормальная температура их тела - 38 градусов, так что они горячие! Говорят, в Древнем Египте именно такие кошки жили во дворцах фараонов, тогда как простым смертным приходилось довольствоваться волосатыми питомцами. Несмотря на свой суровый внешний вид, эта порода начисто лишена агрессии. А ещё им обязательно нужна одежда, чтобы не мёрзнуть зимой и не обжигаться на солнце и батареях, к которым они весьма неровно дышат. Важно: любят спать под одеялом!


Котики!
Порода - абиссинская. Кошка невероятной грации и красоты! Шерсть сверкает перламутром (в 14 веке до нашей эры их называли "солнечный кот". Да-да, они тогда уже были, это одна из самых древних пород кошек), и пока ангарские заводчики только мечтают получить голубой окрас, говорят, это будет очень красиво. Порода благородная, но почти дикая. Например, родителей этого шикарного кота подобрали на улицах Израиля. Так что в жизнеспособности этих кошек можно не сомневаться. Характер на удивление спокойный: даже под конец выставки, в крайне нервной обстановке, Джорах вёл себя дружелюбно и с удовольствием позировал. К сожалению, котята стоят около 25 000 рублей, так что удовольствие прикоснуться к древности по карману не всем.

Котики!
И снова менй кун. Порода стремительно набирает популярность.

Котики!
Как уже говорилось выше, выставка - очень нервное мероприятие. Животное, дошедшее до самого главного конкурса, ругалось изо всех сил. Хозяйке же сделали любопытное замечание: подбирать одежду контрастного цвета. Например, на фоне чёрной водолазки котейка смотрелся бы куда эффектнее. Важны даже такие детали!


Котики!
Порода - персидская кошка. На удивление, единственная на этой выставке. Как и кошки экзотической породы, очень похожие внешне. Порода теряет популярность, а зря: такие выразительные глаза есть только у них.


Котики!
Вот они, победители конкурса "Лучшие из лучших", вместе со строгим жюри.

Котики!
Лучший кот этой выставки. 5-летний мейн кун Юлиан (на самом деле имя, как и полагается, гораздо сложнее). Потрясающий рыжий зверюга, которого долго держать на руках может только мужчина, а именно - Антон, его хозяин. Красные мейн куны совсем недавно пришли в Ангарск, и теперь это самый модный окрас. Помимо прекрасных физических качеств, кот продемонстрировал поистине крепкие нервы: даже после награждения позволял делать с собой всё, что требуется. И даже пару раз благосклонно взглянул на нашего фотографа. За что ему отдельное спасибо.

Анастасия КУРМАЗОВА
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Железный бренд
Пусть играют!
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Спалили миллион
Не оставляйте их одних
Спасли соседа
Все новости категории

Общество
Котики!
Камер будет больше
Лучшая ученица
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (66)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru