8 октября в Ангарске прошла международная выставка кошек. Как всегда, были любимые породы и новинки. Максимальная концентрация котиков в одном месте!Порода - британская вислоухая. Одна из наиболее популярных в Ангарске. Говорят, чем плотнее уши прижаты к голове - тем круче, хотя чётких критериев нет. Самый писк моды - рыжие кошки, по-научному - красные. Независимо от породы, это сейчас самый популярный окрас.Порода - мейн-кун. Огромные американские красавцы, достигающие веса 9 кг! Несмотря на довольно суровый вид, вполне миролюбивы.Бенгальская кошка - одна из самый красивых, редких и дорогих пород, которую можно купить сегодня в Ангарске. Стоимость породистого котёнка достигает 35 000 рублейВыставка - это неотъемлемая часть жизни заводчика. Если не получил приз, то прорекламировал питомник. К сожалению, никакие победы не оправдывают содержание привередливых питомцев. Так что все заводчики сходятся в одном: это дорогое хобби, а не бизнес.Порода - ориентальная. Этот силуэт кошки стал очень популярен в последнее время. Ещё бы! Настоящая египетская богиня Баст. А здесь ещё и животные уникального, очень красивого, пепельного окраса.Новинка этой выставки: кошка породы ликой, что означает "волк". Уникальная и совсем молодая порода, мутация домашней кошки. Стоимость котят достигает 3 000 евро, и это уже кастрированных, не для разведения! В Ангарске, да и в регионе, такая всего одна, взята пока только для знакомства с породой. Отличительная особенность - полное отсутствие шерсти на носе. Ещё эти кошки полностью линяют. А в остальном, несмотря на довольно суровую внешность, ведут себя как обычно: мурчат, играют и очень любят хозяев.Юлия ГУСЕВА, профессиональный заводчик канадских сфинксов, продающая котят даже зарубеж, взяла ликоя "для знакомства". И совершенно влюбилась в эту породу. Говорит, они как маленькие собачки. Не зря их ещё называют оборотнями.Порода - британская. Уже классика. Шикарные и крайне спокойные коты, способные выдержать даже маленьких детей.На выставках тяжело приходится и хозяевам, и питомцам: непривычная обстановка, ограниченное пространство, много незнакомых лиц. Приходится поддерживать друг друга!Но под конец многие остаются без сил...Особенно если учесть, что днём пришлось пережить строгий конкурс с оценкой жюри, эксперты которого смотрят и на внешний вид, и на физические данные, и на умение себя вести.Показывать кошку на выставке тоже нужно уметь. Животное должно быть спокойно - это главное.Для котят выставки - не столько конкурс, сколько смотрины. Кто-то уедет в новый дом.Порода - рексы. Есть корниш-рексы, они каракулевые. Есть уральские рексы, они просто волнистые. Это своеобразные пудели в кошачьей семье. Очень оригинальная и красивая порода. А главное - очень дружелюбная. Даже если в доме живут другие кошки, они научатся с ними дружить, так чтобы с ними делились едой и грели в холода более "волосатые" товарищи.Победитель в категории "юниоры" по имени Че Гевара и его хозяйка Дарья. Мейн кунов у неё пять, плюс ещё уральский рекс. Хорошо, что живёт она в частном доме, так что всем достаточно места. Мейн куны - народ интересный. Сами строят себе домики из подручного материала: тряпочек, веточек, всего, что найдут. Одна из немногих пород, не имеющая серьёзных генетически-обусловленных заболеваний. Живут эти кошки по 12-16 лет и больше!Британцы. Говорят, что более двух цветов в шёрстке может иметь только кошка. Кот черепахового окраса - огромная редкость.Порода - сфинксы. Специфическая, но очень интересная. Нормальная температура их тела - 38 градусов, так что они горячие! Говорят, в Древнем Египте именно такие кошки жили во дворцах фараонов, тогда как простым смертным приходилось довольствоваться волосатыми питомцами. Несмотря на свой суровый внешний вид, эта порода начисто лишена агрессии. А ещё им обязательно нужна одежда, чтобы не мёрзнуть зимой и не обжигаться на солнце и батареях, к которым они весьма неровно дышат. Важно: любят спать под одеялом!Порода - абиссинская. Кошка невероятной грации и красоты! Шерсть сверкает перламутром (в 14 веке до нашей эры их называли "солнечный кот". Да-да, они тогда уже были, это одна из самых древних пород кошек), и пока ангарские заводчики только мечтают получить голубой окрас, говорят, это будет очень красиво. Порода благородная, но почти дикая. Например, родителей этого шикарного кота подобрали на улицах Израиля. Так что в жизнеспособности этих кошек можно не сомневаться. Характер на удивление спокойный: даже под конец выставки, в крайне нервной обстановке, Джорах вёл себя дружелюбно и с удовольствием позировал. К сожалению, котята стоят около 25 000 рублей, так что удовольствие прикоснуться к древности по карману не всем.И снова менй кун. Порода стремительно набирает популярность.Как уже говорилось выше, выставка - очень нервное мероприятие. Животное, дошедшее до самого главного конкурса, ругалось изо всех сил. Хозяйке же сделали любопытное замечание: подбирать одежду контрастного цвета. Например, на фоне чёрной водолазки котейка смотрелся бы куда эффектнее. Важны даже такие детали!Порода - персидская кошка. На удивление, единственная на этой выставке. Как и кошки экзотической породы, очень похожие внешне. Порода теряет популярность, а зря: такие выразительные глаза есть только у них.Вот они, победители конкурса "Лучшие из лучших", вместе со строгим жюри.Лучший кот этой выставки. 5-летний мейн кун Юлиан (на самом деле имя, как и полагается, гораздо сложнее). Потрясающий рыжий зверюга, которого долго держать на руках может только мужчина, а именно - Антон, его хозяин. Красные мейн куны совсем недавно пришли в Ангарск, и теперь это самый модный окрас. Помимо прекрасных физических качеств, кот продемонстрировал поистине крепкие нервы: даже после награждения позволял делать с собой всё, что требуется. И даже пару раз благосклонно взглянул на нашего фотографа. За что ему отдельное спасибо.Анастасия КУРМАЗОВАфото Николая СТЕРНИНА