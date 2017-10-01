Камнем в автобус

Это был первый день работы "двойки" после двухнедельного перерыва. Именно в понедельник директор предприятия решила вывести свои автобусы на линию. Несмотря на окончание срока договора с администрацией АГО, этот перевозчик имеет преимущественное право на его продление. Волокитина решила его реализовать. Как она заявила нашей газете, что в первый же день движения, в обеденное время, поступил анонимный звонок. Женский голос предупредил: на неё готовится покушение. Волокитина в тот же день написала заявления об этом в полицию и ФСБ. А вечером случилось покушение на автобус. В салоне в этот момент находились трое пассажиров. Никто не пострадал. Напомним, что несколько лет назад подобное уже делали с автобусами данного предприятия, даже на том же самом месте в Китое - где справа находится поле с травой по колено, легко скрыться в темноте. У автобуса насквозь разбито стекло, он своим ходом уехал в отдел полиции №1 до выяснения обстоятельств.