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Камнем в автобус


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Сегодня, 01:02
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Камнем в автобус

В понедельник, 9 октября, около 21.00, автобус №2, принадлежащий "Автоколонне 1951" (Директор - Любовь ВОЛОКИТИНА) был закидан камнями по пути из микрорайона Китой в город.

Это был первый день работы "двойки" после двухнедельного перерыва. Именно в понедельник директор предприятия решила вывести свои автобусы на линию. Несмотря на окончание срока договора с администрацией АГО, этот перевозчик имеет преимущественное право на его продление. Волокитина решила его реализовать. Как она заявила нашей газете, что в первый же день движения, в обеденное время, поступил анонимный звонок. Женский голос предупредил: на неё готовится покушение. Волокитина в тот же день написала заявления об этом в полицию и ФСБ. А вечером случилось покушение на автобус. В салоне в этот момент находились трое пассажиров. Никто не пострадал. Напомним, что несколько лет назад подобное уже делали с автобусами данного предприятия, даже на том же самом месте в Китое - где справа находится поле с травой по колено, легко скрыться в темноте. У автобуса насквозь разбито стекло, он своим ходом уехал в отдел полиции №1 до выяснения обстоятельств.

Камнем в автобус

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
Фото Никиты Фёдорова
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