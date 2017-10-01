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Жителей Иркутской области приглашают пройти тест на знание истории региона


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Сегодня, 11:12
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Жителей Иркутской области приглашают пройти тест на знание истории региона

28 октября жителей Иркутской области приглашают пройти тест на знание истории региона. Акцию проведут на специальных площадках, адреса которых опубликуют 23 октября.

Андрей Фоменко, председатель молодежного парламента при ЗС Иркутской области:
— Задания к тесту составят преподаватели исторического факультета Иркутского государственного университета. Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватят исторические события, связанные с процессом развития территории Иркутской области, начиная с 17 века.

Начало тестирования в 11:00. Итоги подведут в ноябре. По словам Андрея Фоменко, акцию планируют сделать ежегодной.

По материалам пресс-службы Заксобрания Иркутской области

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