28 октября жителей Иркутской области приглашают пройти тест на знание истории региона. Акцию проведут на специальных площадках, адреса которых опубликуют 23 октября.
Андрей Фоменко, председатель молодежного парламента при ЗС Иркутской области:
— Задания к тесту составят преподаватели исторического факультета Иркутского государственного университета. Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватят исторические события, связанные с процессом развития территории Иркутской области, начиная с 17 века.
Начало тестирования в 11:00. Итоги подведут в ноябре. По словам Андрея Фоменко, акцию планируют сделать ежегодной.
По материалам пресс-службы Заксобрания Иркутской областиwww.irk.ru