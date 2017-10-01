Дело Кряжева

Как местная власть давит предпринимателя

История давняя. Причем удивительно то, что местная власть меняется, а проблема остается, словно ее чиновники по наследству передают. Отношения с КУМИ у ООО «Авторемонтное предприятие Кряжева» не заладились с 2002 года, когда предприниматель, продав квартиру и потратив более 500 тысяч рублей, сделал ремонт помещения муниципального, радиоцентра. Вложенные деньги чиновники обещали засчитать в оплату арендуемого Кряжевым муниципального здания экспериментального цеха ЗЖБИ, где он хотел открыть авторемонтный цех. Затраты не зачли, а зданию требовался капитальный ремонт, в нем не было отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, конструкция перекрытия второго этажа в аварийном состоянии. Восстановить здание Кряжеву не дали, чиновники под любыми предлогами пытались забрать его у предпринимателя. Очевидно, пожалели лакомый кусочек - здание большой площади расположено практически в черте города.О том, что это не досужие домыслы, говорит тот факт, что КУМИ подал на арендатора иск в суд за… долги по аренде. Предприниматель злостным неплательщиком себя не считал, так как в 2010 году администрация запретила ему работать в здании. Он не работал и, соответственно, арендную плату не вносил. Мало того Валерию Алексеевичу пришлось закрыть дело всей жизни - четыре детские секции технических видов спорта, которые с 2003 года находились на территории арендуемого им здания.Иркутский арбитражный суд, куда обратился КУМИ, признал, что Кряжев не может пользоваться муниципальным имуществом, поэтому арендная плата начисляться не должна. Местная власть согласилась, но тут же снова подала в суд. И снова проиграла.Когда Валерий Кряжев снял с себя подозрения в долгах и захотел выкупить здание по преимущественному праву (в рассрочку), ему отказали. Сначала под предлогом, что площадь здания большая, потом вспомнили про несуществующие долги по аренде. Предприниматель вместо того чтобы работать, не вылазил из судов. В апреле 2012 года арбитражный суд Иркутской области отказал КУМИ, подавшему иск о взыскании с арендатора долга в размере 104 тысячи рублей. В ноябре 2013 года КУМИ, требовавший, чтобы предприниматель заплатил задолженность за аренду 342 тысяч рублей, суд выиграл. В апреле 2014 года четвертый арбитражный апелляционный суд решение арбитражного суда Иркутской области отменил.Считая, что местная власть намеренно ставит ему препоны, Кряжев обратился к уполномоченному Иркутской области по правам предпринимателей, прокурору города и области.- Сработало! Через неделю меня вызвали в КУМИ и торжественно заявили, что у них есть предложение, от которого я не смогу отказаться, - преимущественное право выкупа здания. Мне предложили заплатить за него 8 млн. 306 тысяч рублей, за участок – 2 млн. 546 тысяч рублей. Мне пришлось нанять двух адвокатов, независимого оценщика из новосибирской фирмы, который в суде раскритиковал ангарского оценщика. В результате проведенной переоценки стоимость оценки здания уменьшилась больше чем в четыре раза, - рассказывает Валерий Кряжев.Суд оценил здание в 1 миллион 991 тысячу рублей, обязав администрацию АГО предоставить В.А. Кряжеву рассрочку выкупа на 5 лет, как и положено по закону.На этом разногласия местной администрации с предпринимателем не закончились: сейчас КУМИ не соглашается продать Валерию Алексеевичу в рассрочку земельный участок: или плати сразу всю сумму, или останешься без земли.Согласно федеральному закону № 159 предприниматель имеет право выбрать способ выкупа - одним платежом или частями. Но, как рассказывает Валерий Кряжев, Андрей ШУСТ, замначальника отдела управления муниципальным имуществом КУМИ, объяснил ему, что федеральный закон на ангарского предпринимателя не распространяется. Такая же позиция у Константина БОНДАРЧУКА, председателя КУМИ, к которому мы, предварительно записавшись, пришли на прием. Председатель КУМИ пытался выставить журналиста из кабинета и заявил, что его юристы законы знают. Предпринимателю опять пришлось обращаться в суд.- Мои адвокаты подняли судебную практику и выяснили, что я первый в России предприниматель, которому пришлось в суде выколачивать у администрации право на выкуп земельного участка в рассрочку, - говорит Валерий Кряжев.На защиту Кряжева встали сотрудники аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей. Суд постановил, что «органы местного самоуправления не должны включать в договоры купли-продажи муниципального имущества требования, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства фактически означали бы невозможность реализации установленного законом права на приобретение арендуемых ими объектов недвижимости». Суд снизил стоимость земельного участка до 2 млн. 109 тысяч рублей и ввел рассрочку платежа на 5 лет.Валерию Кряжеву 62 года. Он измотан судами морально и материально. А ведь мог бы своим бизнесом сослужить хорошую службу родному городу: и сам заработать, и существенно пополнить бюджет. Валерий Алексеевич на свои средства хотел открыть детский спортивный клуб межрегионального значения.- У меня была договоренность с Москвой и Владивостоком, что в Ангарске будет работать центр технической поддержки. Это полноценное производство - около 60 рабочих мест. Выпускники техникумов Ангарска могли бы зарабатывать на сборке картингов, багги, электромобилей и тут же заниматься спортом. Таким парням некогда водку пить или наркотики употреблять, - объясняет Валерий Кряжев.Чтобы воплотить эту идею в жизнь, предприниматель залезает в долги, берет кредиты, продал часть своих уникальных станков. Первые результаты уже есть: в здании отремонтирована крыша, проведено электричество.Вы думаете, чиновники, наконец-то, успокоились и дали Кряжеву возможность работать? Как бы не так! КУМИ подал апелляционную жалобу, считает, что арбитражный суд Иркутской области неправильно расставил приоритеты: местному бюджету важна плата за землю, но вся и сразу. А предприниматель? До него власти дела нет.