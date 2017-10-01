ФАС защищает конкуренцию

Управление федеральной антимонопольной службы по Иркутской области возбудило в отношении регионального правительства дело о нарушении закона «О защите конкуренции».



Сначала УФАС предупреждало чиновников о необходимости разработать региональный закон о распределении объемов оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Чиновники их не услышали. Частные клиники, в том числе и ангарские, по-прежнему лишены возможности лечить пациентов по полисам ОМС.

- ФАС подчеркивает, что объемы предоставления медицинской помощи должны распределяться между клиниками не произвольно, а в соответствии с критериями, закрепленными в законе. Предполагается, что он должен быть основан на праве выбора пациентом медицинского учреждения и врача, а также на равноправии медицинских организаций независимо от формы собственности, – сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области.

Рассмотрение дела с участием представителей правительства региона и Минздрава Иркутской области назначено на 17 октября.



Маргарита ЗАДОРИНА