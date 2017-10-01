.
,

ФАС защищает конкуренцию


0

Вчера, 10:00
 Количество просмотров: 18
    

Управление федеральной антимонопольной службы по Иркутской области возбудило в отношении регионального правительства дело о нарушении закона «О защите конкуренции».

Сначала УФАС предупреждало чиновников о необходимости разработать региональный закон о распределении объемов оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Чиновники их не услышали. Частные клиники, в том числе и ангарские, по-прежнему лишены возможности лечить пациентов по полисам ОМС.
- ФАС подчеркивает, что объемы предоставления медицинской помощи должны распределяться между клиниками не произвольно, а в соответствии с критериями, закрепленными в законе. Предполагается, что он должен быть основан на праве выбора пациентом медицинского учреждения и врача, а также на равноправии медицинских организаций независимо от формы собственности, – сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области.
Рассмотрение дела с участием представителей правительства региона и Минздрава Иркутской области назначено на 17 октября.

Маргарита ЗАДОРИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Ангарчанин стал бронзовым призёром
"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Железный бренд
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Спалили миллион
Не оставляйте их одних
Спасли соседа
Все новости категории

Общество
ДЕЛАЕМ. ОСТАЛОСЬ ПРОДАТЬ
Мамина сила
ФАС защищает конкуренцию
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (83)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru