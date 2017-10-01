Мамина сила

За что дают знак «Материнская слава»

У 49-летней Виктории Викторовны пятеро детей: Станиславу – 28 лет, Антону – 23, Роману – 14, Андрею – 13, Софии – 8 лет. У старших уже свои семьи и дети, они живут отдельно от мамы, но по нескольку раз в день разговаривают с ней по телефону.- Я живу по принципу: относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе, - призналась нашей газете многодетная мама. - Этому я и своих ребятишек учила и учу. Дети, как губки, впитывают поведение родителей. Их нельзя обмануть. Можно только научить собственным примером. Они же все за нами повторяют. Я сама творческий человек. И дети мои рисовать любят.Старший сын Виктории Викторовны работает водителем, второй – служит по контракту. Младшие дети учатся в школе № 40. Занимаются баскетболом. Роман с командой участвует в первенстве Иркутской области.Знак «Материнская слава» не первая награда Копытовой. В 2011 году их многодетная семья становилась победителем местного конкурса «Почетная семья». В 2012 получала благодарность от правительства Иркутской области. Правда, рассказывает об этом женщина неохотно. Убеждена: счастье любит тишину. Впрочем, к себе домой, которым, как и детьми, гордится, пригласила. В четырехкомнатной квартире, которую удалось купить благодаря материнскому капиталу, все сделано ее руками. Повсюду на стенах общие семейные фотографии. И никаких графиков уборки и мытья посуды. Дети каким-то удивительным образом все делают без напоминаний и не спорят, чья сегодня очередь выносить мусор. Кто свободен, тот и делает.Виктория Копытова считает, что в детях необходимо воспитывать милосердие, сострадание, умение прощать обиды. Она с детства обожает стихи Эдуарда АСАДОВА, в которых заложена, по ее мнению, любовь со смыслом. Да и сама многодетная мама светится любовью не только к семье и детям, но и ко всему, что ее окружает.- Не понимаю тех, кто рожает детей ради пособий, - говорит Виктория Викторовна. - Я, принимая решение по каждому ребенку, рассчитывала только на свои силы. Доход нашей семьи выше прожиточного минимума, поэтому помощи от государства мы не получали, да и не просили. Я же не для государства их рожала, а для себя!