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Мамина сила


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Вчера, 11:17
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За что дают знак «Материнская слава»

Среди одиннадцати женщин Приангарья, которым губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО на днях вручил почетные знаки Иркутской области «Материнская слава», есть ангарчанка – фельдшер воинской части 41033 Виктория КОПЫТОВА.

Мамина сила
Семья в полном составе собирается только по праздникам. Но все дети живут у многодетной матери в сердце и на многочисленных фотографиях.

У 49-летней Виктории Викторовны пятеро детей: Станиславу – 28 лет, Антону – 23, Роману – 14, Андрею – 13, Софии – 8 лет. У старших уже свои семьи и дети, они живут отдельно от мамы, но по нескольку раз в день разговаривают с ней по телефону.
- Я живу по принципу: относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе, - призналась нашей газете многодетная мама. - Этому я и своих ребятишек учила и учу. Дети, как губки, впитывают поведение родителей. Их нельзя обмануть. Можно только научить собственным примером. Они же все за нами повторяют. Я сама творческий человек. И дети мои рисовать любят.
Старший сын Виктории Викторовны работает водителем, второй – служит по контракту. Младшие дети учатся в школе № 40. Занимаются баскетболом. Роман с командой участвует в первенстве Иркутской области.
Знак «Материнская слава» не первая награда Копытовой. В 2011 году их многодетная семья становилась победителем местного конкурса «Почетная семья». В 2012 получала благодарность от правительства Иркутской области. Правда, рассказывает об этом женщина неохотно. Убеждена: счастье любит тишину. Впрочем, к себе домой, которым, как и детьми, гордится, пригласила. В четырехкомнатной квартире, которую удалось купить благодаря материнскому капиталу, все сделано ее руками. Повсюду на стенах общие семейные фотографии. И никаких графиков уборки и мытья посуды. Дети каким-то удивительным образом все делают без напоминаний и не спорят, чья сегодня очередь выносить мусор. Кто свободен, тот и делает.
Виктория Копытова считает, что в детях необходимо воспитывать милосердие, сострадание, умение прощать обиды. Она с детства обожает стихи Эдуарда АСАДОВА, в которых заложена, по ее мнению, любовь со смыслом. Да и сама многодетная мама светится любовью не только к семье и детям, но и ко всему, что ее окружает.
- Не понимаю тех, кто рожает детей ради пособий, - говорит Виктория Викторовна. - Я, принимая решение по каждому ребенку, рассчитывала только на свои силы. Доход нашей семьи выше прожиточного минимума, поэтому помощи от государства мы не получали, да и не просили. Я же не для государства их рожала, а для себя!

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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