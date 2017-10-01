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ДЕЛАЕМ. ОСТАЛОСЬ ПРОДАТЬ


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Вчера, 11:25
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Где найти местных производителей

7 октября на площади проходила ярмарка «Натуральный продукт». Не «Покупай ангарское», а просто «покупай». Народу было немного, ведь сообщений о грядущем мероприятии было крайне мало, так что заходили только те, кто шёл мимо, и родители выступающих на сцене детей. А жаль! Потому что посмотреть и купить было что.

ДЕЛАЕМ. ОСТАЛОСЬ ПРОДАТЬ
Местные производители чаще всего торгуют прямо на улице.

Натуральный продукт – это прежде всего еда. Именно в этот день на площади можно было полностью обеспечить себя провизией. Начиная от шикарной тыквы весом в 9 килограммов и заканчивая недорогой красной икрой. Свои овощи привезли на площадь как крупные местные предприятия, так и фермеры. Причём у кого торговля шла бойче, большой вопрос. Фермерские овощи выглядят гораздо симпатичней, ведь они домашние. Многие спрашивали телефоны и обещали приезжать за картошкой и мясом, кроликами, например. К сожалению, фермерам приходится работать только так, с колёс, на личных контактах. Ведь для того чтобы выйти на рынок, нужно нанимать продавца, арендовать место, а всё это время и деньги. Ни того, ни другого людям, работающим на земле, не хватает.
Хорошо, что есть в нашем городе надёжные поставщики рыбы и мяса! Компания «Волна» открыла свои магазины буквально по всему городу. Теперь чтобы купить недорогую курицу, к примеру, нет необходимости ехать на оптовый рынок. Продавцы сами советуют, что лучше всего брать сегодня: на некоторые товары постоянно устанавливаются акционные цены, а что-то привезли только что, буквально прямо из моря. Редкая возможность для нас попробовать свежую рыбу! Нам показывают тех самых цыплят-корнишонов, которые недавно появились на прилавках. Цыплята – это, конечно, название условное, тушки небольшие, но не хилые, для ужина одной-двух будет достаточно. Берём на пробу!
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Слышим рядом: «Подходите, пробуйте цукаты из сосны». Из чего? Да-да, мы не ослышались. Оказывается, делаются и такие штуки. На вкус как будто жуёшь хвою. Делают это у нас, в Сибири. Как и варенье из сосновых шишек, рыжиковое масло, иван-чай, смолку, сладости и даже бальзам для губ! Пробуем клюкву в сахарной пудре. Симпатичная коробочка стоит 200 рублей. Внутри сладкого шарика взрывается соком кислая свежая ягода. Глаза на лоб! Как? Нам поясняют: продукт делается вручную в Иркутске, имеет ограниченный срок хранения, хотя сахарная оболочка не даёт ягоде испортиться. Где это чудо купить? Вот тут есть проблема.
- У нас нет своих специализированных торговых точек, - разводят руками продавцы. - Всё, что вы сейчас здесь видите, мы возим по разным ярмаркам, что-то у нас берут магазины на реализацию. Но вот так сказать конкретный адрес мы не можем, потому что его просто нет.
Невероятно: делать делаем, а продавать не можем! Заметим, некоторые товары, те же сосновые цукаты, оформлены в духе «бренд города», только эмблема на них Красноярска. Варенье в шикарных маленьких баночках, такое даже за рубеж отправить в подарок не стыдно. Такая экзотика! А уж всякими целебными мазями на основе сибирских трав нам и самим хотелось бы пользоваться. Очень надеемся, что народный глас будет услышан и местная администрация поспособствует размещению этих производителей хотя бы на муниципальном рынке. Они хотят, мы спрашивали!
В стороне традиционно расположились представители производства ГУФСИН. Всё у них есть: одежда, обувь, мебель, кованые изделия, овощи, консервы. Очень хотят колонии сотрудничать с детскими садами, делать для них мебель и всякие качели-песочницы. Наверное, отбывающим наказания мужчинам идёт на пользу возиться с детскими шкафчиками и стульчиками. Хоть так к воспитанию прикоснутся. Сотрудники уверяют: всё очень добротное, качественное, а главное – недорогое. Сила-то рабочая имеется, только дай заказ! Всё умеют делать, а если не умеют, активно учатся. Осталось только рынок сбыта организовать.
И снова рынок, снова проблема с продажами. Что ж такое происходит, товарищи? Почему мы, научившись работать, стесняемся и робеем себя продавать?

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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