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БИЗНЕСПРОТЕСТ


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Сегодня, 23:18
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Предприниматели вышли на митинг

В четверг, 12 октября, возле стадиона «Труд» в Иркутске состоялся митинг предпринимателей. Организовал его ангарчанин Алексей ЖЕМЧУЖНИКОВ, председатель первичной профсоюзной организации предпринимателей, владелец фермерского хозяйства. Митингующие съехались в областной центр из Ангарска, Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского. Из заявленных 500 человек пришли, по приблизительным подсчетам, 300.
Из Ангарска в митинге участвовали: отстраненные от городских перевозок Татьяна ВИГРИЯНОВА, директор «АнгарскАвтоКом», Любовь ВОЛОКИТИНА, «Автоколонна 1951», представители ООО «ТРЭВЭЛЭРС» ИП «Хабибулина», ИП «Ромме», ИП «Обозова» - фирм, занимающихся торговлей и установкой окон, и другие.
Выйти на митинг предпринимателей подтолкнули сразу несколько событий, уничтожающих, по их мнению, малый бизнес. Во-первых, законопроект депутата Законодательного Собрания Иркутской области Алексея КОЗЮРА, призванный ограничить розничную продажу алкоголя. Во-вторых, повышение налоговой ставки на имущество до 2 %. В-третьих, закон об обязательной установке онлайн-касс. Ангарских перевозчиков конкретно привело сюда несправедливое отношение к ним администрации АГО, которая в нарушение условий договоров отстранила их от регулярных перевозок в интересах других автопредприятий.
Зачем? Ответила Татьяна Вигриянова:
- Чтобы власть увидела: эти автобусы могли бы возить людей, а стоят здесь. А ангарчане стоят в ожидании транспорта на остановках.
Митинг открыли эмоциональными речами организатор и представители других предпринимательских объединений. Говорили о том, что крупные производства в городах области закрываются, рабочие места людям в основном в городах нашей области даёт малый бизнес. Прозвучала даже фраза: «Предприниматели – это дети чиновников. С чем чиновники останутся, потеряв нас?». На предпринимателях всё держится. А их только давят со всех сторон.
Дальше выступали сами предприниматели. Из ангарчан на выступление решилась только Любовь Волокитина. Говорила очень эмоционально, рассказала о своём предприятии и о том, как власть не даёт им работать. Она была первым оратором, которому митингующие аплодировали.
Были жуткие истории о детском городке «Чиполлино» в Иркутске, который бульдозерами сравняли с землей, о хозяине 100-метрового павильона, который владел им 23 года и получил уведомление от власти снести его за две недели, о том, как онлайн-кассы печатают один чек 17 секунд, и владельцы магазинов теряют за это время людей, не желающих стоять в очереди, о снятых вывесках. Обращались к мэрам, депутатам, губернатору.
Митинг длился больше часа. Закончился принятием резолюции с требованиями прекратить «кошмарить малый бизнес» и запусканием в небо шаров с именами и портретами виновников всех проблем.

БИЗНЕСПРОТЕСТ
Главным лозунгом митинга были слова Президента России.


БИЗНЕСПРОТЕСТ
Новое прочтение городского бренда.


БИЗНЕСПРОТЕСТ


БИЗНЕСПРОТЕСТ


БИЗНЕСПРОТЕСТ


БИЗНЕСПРОТЕСТ
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БИЗНЕСПРОТЕСТ


БИЗНЕСПРОТЕСТ


БИЗНЕСПРОТЕСТ


БИЗНЕСПРОТЕСТ


БИЗНЕСПРОТЕСТ
В небо были отпущены шары с именами и портретами виновников проблем.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
фото Николая СТЕРНИНА
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