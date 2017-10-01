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Как в яму


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Сегодня, 11:23
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Почему власть обещает, но не делает

Как в яму
Валерий ПОРТНОВ: «Десять лет назад дорогу в ГСК мы асфальтировали за свой счет, городскую дорогу пусть ремонтирует местная власть».

По официальной информации, в ремонт ангарских дорог вложено 163 млн. рублей. Сколько еще нужно, чтобы по нашим дорогам можно было спокойно ездить?

В редакцию обратились члены ГСК «Майск-2». Они жалуются на городскую дорогу в микрорайоне Майск, по улице Гастелло.
- Ремонта дорожного покрытия здесь не было уже двадцать лет. Мы пытались сами залатать дыры на дороге - мешками возили щебенку, лет пять продержались, но сейчас это уже не дорога, а сплошная полоса препятствий - ямы глубиной 12-15 см, - говорит Валерий ПОРТНОВ, председатель ГСК «Майск-2».

В мае текущего года с этой проблемой члены ГСК обратились к Василине ШУНОВОЙ, начальнику управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО. 2 июля получили ответ: «Выполнение работ по аварийному ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью по улице Гастелло нецелесообразно, так как отдельными местами отсутствует асфальтобетонное дорожное покрытие». Не можете смесью - положите асфальт! Василина Витальевна нашла другое решение. Пообещала, что летом 2017 года ремонт этой дороги проведут отфрезерованной крошкой. Члены ГСК и такому ремонту были бы рады. Однако лето уже прошло, а дорога в Майске так и осталась в рытвинах и ухабах. Почему чиновник не выполняет своих обещаний?

Как в яму

В сентябре коллектив ГСК снова обратился в администрацию, теперь уже к мэру АГО Сергею ПЕТРОВУ, ждут ответа. Люди надеются, что он будет не на бумаге, а на дороге.

Ольга КРАСНОВА, фото Николая СТЕРНИНА
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