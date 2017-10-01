Почему власть обещает, но не делает

В редакцию обратились члены ГСК «Майск-2». Они жалуются на городскую дорогу в микрорайоне Майск, по улице Гастелло.- Ремонта дорожного покрытия здесь не было уже двадцать лет. Мы пытались сами залатать дыры на дороге - мешками возили щебенку, лет пять продержались, но сейчас это уже не дорога, а сплошная полоса препятствий - ямы глубиной 12-15 см, - говорит Валерий ПОРТНОВ, председатель ГСК «Майск-2».В мае текущего года с этой проблемой члены ГСК обратились к Василине ШУНОВОЙ, начальнику управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО. 2 июля получили ответ: «Выполнение работ по аварийному ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью по улице Гастелло нецелесообразно, так как отдельными местами отсутствует асфальтобетонное дорожное покрытие». Не можете смесью - положите асфальт! Василина Витальевна нашла другое решение. Пообещала, что летом 2017 года ремонт этой дороги проведут отфрезерованной крошкой. Члены ГСК и такому ремонту были бы рады. Однако лето уже прошло, а дорога в Майске так и осталась в рытвинах и ухабах. Почему чиновник не выполняет своих обещаний?В сентябре коллектив ГСК снова обратился в администрацию, теперь уже к мэру АГО Сергею ПЕТРОВУ, ждут ответа. Люди надеются, что он будет не на бумаге, а на дороге.