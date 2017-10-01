Когда зарплата?

Охранники АУС пять месяцев работают без денег

Напомним нашим читателям, что в мае 2015 года ОАО «Ангарское управление строительства» обанкротилось, все работники были сокращены, предприятие, работавшее с 1948 года, закрыто. Причина – долги по кредитам. Чтобы рассчитаться с кредиторами и бывшими рабочими, имущество предприятия сейчас продается на конкурсах.По информации Михаила ПОГРЕБИНСКОГО, представителя конкурсного управляющего, сегодня долг предприятия составляет около одного миллиарда рублей. В том числе и перед контролерами, охраняющими объекты АУС, которые выставлены на продажу. Охранники считают, что их около 40 человек.Те из них, кто пришел в редакцию нашей газеты, рассказали, что не получили зарплату за май, июнь, июль, август и сентябрь текущего года. Только в августе им выдали по 4 тысячи рублей. Поэтому охранники положили на стол конкурсному управляющему уведомления, что не выйдут на работу до тех пор, пока им не заплатят. По нашей информации, такие уведомления написали 15 человек.Их предупредили, что денег нет, а разговор с «бунтовщиками» короткий – их сократят. Олег БАРАНОВ, начальник отдела контроля и наблюдения АУС, эту информацию подтвердил.В нашем городе с работой тяжело, но кто же будет работать без зарплаты? Кушать всем хочется. Однако, услышав о сокращении, половина охранников свои уведомления забрала.По информации Михаила Погребинского, на торгах, прошедших 24 августа 2017 года, московская компания «Спецстройсервис» купила крупную партию имущества АУС, которое находится в микрорайоне Байкальск: трехэтажное кирпичное здание конторы СМУ-7, одноэтажная мойка, мехмастерская, трехэтажный гараж, ремонтный цех, склад и земельный участок площадью 26 тысяч квадратных метров. По итогам торгов, которые опубликованы на сайте единого реестра сведений о банкротстве, сумма покупки составила 34 миллиона рублей. Административное здание АУС, которое находится в 7А микрорайоне, в ближайшее время тоже будет выставлено на торги.По словам Михаила Станиславовича, с основными долгами перед бывшими работниками предприятие уже рассчиталось. Умысла не выплачивать зарплату охранникам у предприятия нет. Но согласно новым поправкам в закон долги банкрота по страховым взносам Пенсионному фонду из четвертой очереди перевели во вторую, где находятся выплаты по зарплате. Страховые взносы в Пенсионный фонд АУС не выплачивал с 2014 года, накопился долг около 80 миллионов рублей.- Мы обратились в арбитражный суд с иском, в котором просим разрешить в первую очередь гасить задолженность по зарплате, - объяснил нашей газете Погребинский.От решения суда зависит не только зарплата охранников, но и сохранность имущества предприятия-банкрота, которое есть надежда продать.Напомним нашим читателям, что в сентябре арбитражный суд Иркутской области продлил процедуру конкурсного производства на Ангарском управлении строительства до 21 февраля 2018 года. Погребинский считает, что за это время они не смогут погасить долги АУС и процедуру банкротства придется продлевать.