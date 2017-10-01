Поднимут над землёй?

Решать, собственно, ничего и не пришлось бы, если бы не новые порядки на дорогах. Для пешеходов теперь выделили отдельную фазу светофора, получается, что, когда пешеход идёт, машины по всем направлениям перекрёстка стоят. Соответственно, чтобы безопасно развести автомобили, времени уходит больше. Поэтому и пробки. В ГИБДД уверены, что все эти неудобства – оборотная сторона безопасности. Хотя на самом деле пешеходы, не дожидаясь своего сигнала светофора, идут на красный. Да и водители тоже не выдерживают.- Перенастройка режима работы светофоров - это исполнение требований ГОСТа, – поясняет Андрей КОНОПЛЁВ, начальник местного ГИБДД. Этот документ (ГОСТ-52289) был разработан ещё в 2004 году, а изменения в части режима светофоров были внесены в 2014 году.Начальник дорожной полиции недоумевает, почему у людей столько негатива по поводу нововведений. Лично он (кстати, житель Иркутска) проблемы не видит.- Я спокойно отношусь, когда 3-5 минут надо постоять на перекрёстке. Из микрорайона Новый-4 до УМВД еду максимум 20 минут при скорости 60 километров в час. Не вижу никакой проблемы. Просто жители Ангарска к такому не привыкли.На комиссии обсудили несколько вариантов решения проблемы. Все они, кстати, не из копеечных. Например, внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением обойдётся городскому бюджету около 8 миллионов рублей. Плюс содержание диспетчерского пункта. Проблема при этом полностью не решится. Также прозвучали идеи строительства на наиболее проблемной улице Ворошилова кольцевой развязки или подземного пешеходного перехода. Однако первое не решит проблему с пешеходами, а второе слишком дорого. Остановились на последнем варианте – строительстве надземного пешеходного перехода из лёгких конструкций. Во сколько это обойдётся бюджету, пока не известно, специалисты будут обсчитывать. Для сравнения: аналогичная конструкция была построена в Иркутске, в районе остановки «Фортуна». Её строительство обошлось в сумму около 60 миллионов рублей.