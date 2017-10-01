Снова здорово

Требования к вывескам изменились

Что это было?Напомним: постановление, о котором идёт речь, регламентировало, какие и какого размера должны быть вывески на городских фасадах, где они должны висеть и сколько их вообще можно на одном фасаде. Документ ещё от 2015 года, но бурную деятельность по его исполнению чиновники развели спустя только два (!) года. Старое ружье хоть раз да стрельнет.Согласно постановлению, вывеска с названием предприятия (магазина или любого другого учреждения) должна быть не больше 50 сантиметров в высоту и 15 метров в длину. В окнах ничего выставлять нельзя. Декоративные элементы (такие, например, как перо в названии магазина канцелярии «Линер» или макет Эйфелевой башни на углу здания в 58 квартале) должны быть не больше указанных требований. В итоге за каких-то две недели центр города ободрали под ноль. Магазины без опознавательных знаков, на месте бывших вывесок – грязные городские фасады, на месте рекламных баннеров в окнах – грязь и немытые стекла – последствия войны с вывесками.Предприниматели схватились за голову – изготовить новую вывеску не рубль стоит, речь идёт о тысячах. Плюс время пока магазин будет работать без вывески, сулит серьёзные убытки. В итоге администрация под давлением предпринимательского сообщества и СМИ призналась: так и быть, правила доработаем, исправимся, подвинемся.Что это стало?Перемирие было объявлено ровно на месяц. За это время чиновники родили новый документ. Он отменяет требования, изложенные в старом постановлении, и выдвигает новые.Так, узаконили три типа рекламной конструкции, которые предприниматель может использовать: настенные конструкции (горизонтальные, они располагаются параллельно поверхности здания), консольные (крепятся перпендикулярно к зданию) и витринные. Последние – как раз те, что сидят в окнах. Предлагается выбрать какой-то один вид, его и использовать. Более одной вывески крепить запрещено. Исключение только для тех, кто является единоличным владельцем здания. Но таких «олигархов» у нас немного. Максимум, что разрешено, - это поставить отдельно стоящий информационный указатель. Но только в границах своего земельного участка.Самое главное – изменение в размерах. Для текстовой части вывески добавили 10 сантиметров. В итоге максимальный размер стал не более 60 сантиметров по высоте. Декоративные элементы могут выступать от текстовой части ещё на 15 сантиметров. Длина осталась прежней – не более 15 метров. Но так, чтобы вывеска не была больше фасада здания, на котором она крепится (ну такие-то сложно представить даже теоретически).Консольные конструкции могут быть не больше чем 60 на 60 сантиметров. Если в одном здании сидят два предпринимателя, то расстояние между их вывесками должно быть как минимум 10 метров.К вывескам на крышах требования не изменились – их можно устанавливать только владельцам здания. И только одну. И только чтобы не превышала по длине половину длины фасада.Правила к подсветке: это можно, но чтобы не сильно ярко, не мигала и свет не попадал в окна жильцам (за это отдельное спасибо).Низз-я!Если реклама или вывеска висит на многоквартирном доме (а большинство предпринимателей именно в таких домах и имеют офисы), нельзя, чтобы она закрывала окна или дверные проёмы. На балконах и лоджиях вообще ничего висеть не должно. Также вывеска не должна закрывать наименование улицы или номер дома. В качестве материала информационной конструкции запрещается использовать баннерную ткань.Запрещается размещать информационные конструкции на столбах, дверях, опорах ЛЭП, памятниках архитектуры или зданиях, построенных в 1953 году или раньше.Стоять боятьсяКогда администрация объявила первый раунд войны с вывесками, многие заметили, что война эта имеет выборочный характер. Так, не трогали новую сеть продовольственных супермаркетов из Красноярска «Командор». В личном разговоре с одной из предпринимательниц города сотрудница администрации призналась, что бороться с тамошними юристами у местной власти тямы не хватит. Так что раздевались не все.Признаться, чешутся руки измерить вывеску на новом здании «Стройкомплекса» в 22 микрорайоне. Её тоже оставят или строительная компания магическим образом предугадала требования будущего постановления? Или вот ТК «Фестиваль» - там и старое, и новое постановления и рядом не висели. Московские юристы нашей администрации тоже, по-видимому, не по зубам.Судя по новым правилам, белые простыни с бодрыми лозунгами про самый лучший город на земле тоже попадают под раздачу. Во-первых, некоторые из них висят на ЛЭП. Во-вторых, растяжки на площади висят на памятниках архитектуры. А та, что венчает здание шпиля, так ещё и на жилом доме (там до сих пор есть жилые квартиры).Кому это надоВремя для наведения в городе красоты администрация выбрала самое неподходящее. Бизнес в Ангарске и без того еле-еле сводит концы с концами, поэтому очередная придумка с вывесками для большинства предпринимателей – лишняя финансовая нагрузка. Тем более что красоты по итогу и не случилось, только оголились грязь и неухоженные фасады, которые раньше прикрывали хотя бы яркие вывески.Новое постановление вступает в силу с 1 ноября этого года. До этого времени можно вносить свои предложения и пожелания. Не факт, что они будут услышаны, но попытка не пытка. Например, можно предложить администрации оплатить расходы, связанные с демонтажем вывески, которая не подходила под старые требования, но удовлетворяет новым. Также можно попробовать возместить недополученные доходы из-за того, что магазин был вынужден работать только с теми клиентами, которые дорогу к нему уже знают.