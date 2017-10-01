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Уступи дорогу!


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Кому разрешают возить ангарчан

Уступи дорогу!
Инспектор останавливал только автобусы автоколонны 1951 и «АнгарскАвтоКома»…

В понедельник, 9 октября, на улицах города вдруг появились автобусы автопредприятий «АнгарскАвтоКома» («тройка») и автоколонны 1951 («двойка»), исчезнувшие две недели назад в связи с окончанием срока действия договоров у этих предприятий с администрацией АГО.

Почему они снова вышли на линию? Татьяна ВИГРИЯНОВА, коммерческий директор ООО «АнгарскАвтоКом», объяснила нашей газете:
- На встречу в управление госавтодорожного надзора в Иркутске были приглашены и перевозчики, и администрация АГО в лице лично Василины ШУНОВОЙ, начальника управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи. Администрация так и не смогла внятно ответить на вопрос: на каком основании на маршрутах № 3, 7, 8 работают другие перевозчики, а не те, кто обслуживал эти маршруты много лет? В телевизионном интервью Шунова заявила, что мы отказались обслуживать свои маршруты. Это неправда! Наоборот, мы изъявляли готовность работать до проведения конкурса. Поэтому мы сделали вывод, что ничего противозаконного в том, что мы выйдем на линию, нет. По условиям договоров мы имеем преимущественное право продолжать работать на этих маршрутах.

Уступи дорогу!
…Автобусы с логотипом автоколонны 1948 в акции не участвовали.

«АнгарскАвтоКом» вывел в город всего пять своих «троек», автоколонна 1951 - девять «двоек». Но и этого хватило, чтобы навлечь на себя грозу.
В первый же день возвращения на маршрут № 2 директор автоколонны 1951 Любовь ВОЛОКИТИНА в обеденное время приняла анонимный звонок. Женский голос предупредил ее, что надо быть осторожной: «На вас готовится нападение». И даже назвал кем. Волокитина немедленно написала заявления об этом факте в полицию и ФСБ. А около девяти часов вечера было совершено нападение на её автобус № 2, который шёл с пассажирами из Китоя в город. Проехал школу № 11, и в районе пустыря раздался сильный хлопок. Оказалось, большой камень разбил стекло.

У «АнгарскАвтоКома» своя война. Во вторник, 10 октября, рядом с каждой их «тройкой» на дороге оказывались две голубые «тройки» с логотипом автоколонны 1948 на борту. У каждой возле двери указаны разные автопредприятия. Татьяна Вигриянова прислала в нашу газету фотографию «тройки» с надписью сбоку ОАО «Заказ», которое прежде занималось только заказными перевозками. Кто заказал ему «пасти» «тройки» Вигрияновых?..

Голубые автобусы подрезали синие автокомовские, обгоняли, не давали подойти к остановкам. Пассажирам было удобно. Стоишь на остановке - и вдруг сразу три «тройки» подходят! Реальные плюсы конкуренции. Пока автопредприятий несколько, в городе будет бесперебойное транспортное обслуживание и, может, даже разные цены на проезд – на все пойдешь, стараясь завлечь к себе клиента.

К обеду вторника на площади Ленина образовался пост ГИБДД. Вместе с инспекторами на дороге стояла крайне занятая Василина Шунова, начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи. Она лично указывала инспектору, какие автобусы ему надо остановить. Свидетельствую: это были только автобусы «АнгарскАвтоКома» и автоколонны 1951.
Мы спросили Василину Витальевну, зачем она здесь стоит.

- Проводим совместный рейд с ГИБДД и транспортной инспекцией на выявление незаконных перевозчиков, - ответила Шунова.
Вместе с Василиной Витальевной в рейде участвовал человек, которого мы видели в августе на заседании ФАС по ангарским перевозкам. Там он представился ВОЛКОВЫМ, представителем перевозчика ООО «Авто 38». Знающие люди говорят, что Волков – юрист, представляющий интересы автоколонны 1948. Именно он, не являясь работником администрации, в которой есть целый комитет по правовой и кадровой политике, присутствует на всех судах по перевозкам вместе с администрацией АГО.

Постояв в рейде, мы убедились: останавливают только автобусы Волокитиной и Вигриянова. Причём даже автобус №203, тоже принадлежащий Волокитиной, но являющийся межмуниципальным маршрутом. Пассажирам приходилось выйти на площади и идти дальше пешком. Что за дела?

Мы обратились за разъяснениями к представителю ГИБДД, представившемуся газете Александром Ивановичем. На вопрос, какова цель рейда, удивился:
- Какого рейда? Это идёт профилактическая акция «Нелегальный автобус».
Акция прошла быстро. Минут 30, и закончилась. По словам водителей остановленных автобусов, у них не нашли серьёзных нарушений и отпустили дальше на линию.
Из всего происходящего делаем вывод: перевозки по регулярным маршрутам не только не убыточны, но и очень прибыльны. Иначе из-за чего бы такая война?

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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