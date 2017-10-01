Будем вместе!

Почему читатели и газета нужны друг другу

Каждый раз, когда мы вам предлагаем подписываться на газету «Время», мы предлагаем её не просто так. Наша газета:Да что уж там стесняться, она практически ровесница города, разве что чуть-чуть его младше. А это что значит? Что у нас есть большой профессиональный стаж. Опыт. Не зелёные мы в пупырышку, а зрелые и серьёзные.Этого вы больше не увидите среди провинциальных газет ни у нас в городе, ни в других городах. Разве что в столице. И то это большая редкость. В основном все газеты перешли на еженедельный формат.мы отвечаем на просьбы и вопросы ангарчан, занимаемся вашими проблемами, распутываем запутанные истории, помогаем обращаться в разные инстанции, ищем справедливость… В общем, чего только не делаем!А вот это в нынешнее время уже просто можно считать уникальностью. Таких, как наша, независимых газет не то что по области, по стране раз-два и обчёлся!Само собой независимость значит то, что изданию приходится зарабатывать на жизнь самостоятельно. Мы не получаем никаких дотаций от администраций, нас не кормят с корпоративной кормушки, нам приходится самим крутиться, фонтанировать идеями, зарабатывать на рекламе…Поэтому нам и нужна ваша поддержка, дорогие наши читатели. Подписка на нашу газету – это наш фундамент. Наша опора. И финансовая. И моральная. Объясним почему.Знаете, все мы люди, и иногда у нас тоже бывают моменты, когда кажется, что кризис уже всех задушил, а цинизм проел человеческие души до самых кишок... И никому в мире на фиг эта наша правда и попытки найти справедливость уже не нужны. И опускаются руки, и хочется, как тому ёжику, всё бросить. Собрать узелок и уйти в туман. И от этих пораженческих мыслей нас спасаете именно вы, дорогие подписчики.Вы у нас есть. Вы ждёте. И мы знаем, что три раза в неделю мы должны кровь из носу сделать вам свежий номер. И это вдохновляет. Потому что мы понимаем: мы не одни. А вместе мы очень многое можем.И тогда мы ищем иные пути, контакты, открываем двери и обиваем пороги, находим новые способы самовыражаться и делать нашу газету. Потому что мы любим своё дело и рады, что оно кому-то в этом городе нужно.Поэтому мы ждём каждого нашего подписчика. Ждём, что вы придёте к нам сами и приведёте друга. Приведете, потому что вы верите в нас, а мы верим в вас и в то, что все хорошие люди должны быть вместе!Потому что сейчас за 400 рублей вы нормальный подарок уже и не купите. Разве что дешёвый набор посуды или килограмм колбасы или сыра! Но вы же с колбасой или сыром в гости на день рождения не пойдете?А вот с полугодовой подпиской на газету «Время» ещё как можно пойти. И подарить не стыдно, и вас ещё полгода люди будут вспоминать.Говорят, газета живёт один день. Не согласны с этим утверждением. Наша газета будет жить, пока мы нужны нашим подписчикам. А это, верим, будет продолжаться не один день.