Будем вместе!

Почему читатели и газета нужны друг другуСкладная походная столовая группа ждёт своего подписчика.Зима близко. Знаете, мы о чём? О том, что очень скоро мы всё чаще будем проводить время дома. Отгородясь от холода и темноты, а заодно и от общества за стенами. Ну и что делать с этой застенчивостью? Лечить! Принимать три раза в неделю по одному экземпляру газеты «Время». И всё. Вы в теме. Вы с обществом, с городом и с нами.
Каждый раз, когда мы вам предлагаем подписываться на газету «Время», мы предлагаем её не просто так. Наша газета:1. Издаётся дольше всех городских газет.
Да что уж там стесняться, она практически ровесница города, разве что чуть-чуть его младше. А это что значит? Что у нас есть большой профессиональный стаж. Опыт. Не зелёные мы в пупырышку, а зрелые и серьёзные.2. Выходит три раза в неделю.
Этого вы больше не увидите среди провинциальных газет ни у нас в городе, ни в других городах. Разве что в столице. И то это большая редкость. В основном все газеты перешли на еженедельный формат. 3. Наша газета работает непосредственно с читателем,
мы отвечаем на просьбы и вопросы ангарчан, занимаемся вашими проблемами, распутываем запутанные истории, помогаем обращаться в разные инстанции, ищем справедливость… В общем, чего только не делаем! 4. Это независимая газета.
А вот это в нынешнее время уже просто можно считать уникальностью. Таких, как наша, независимых газет не то что по области, по стране раз-два и обчёлся!
Само собой независимость значит то, что изданию приходится зарабатывать на жизнь самостоятельно. Мы не получаем никаких дотаций от администраций, нас не кормят с корпоративной кормушки, нам приходится самим крутиться, фонтанировать идеями, зарабатывать на рекламе…
Поэтому нам и нужна ваша поддержка, дорогие наши читатели. Подписка на нашу газету – это наш фундамент. Наша опора. И финансовая. И моральная. Объясним почему.
Знаете, все мы люди, и иногда у нас тоже бывают моменты, когда кажется, что кризис уже всех задушил, а цинизм проел человеческие души до самых кишок... И никому в мире на фиг эта наша правда и попытки найти справедливость уже не нужны. И опускаются руки, и хочется, как тому ёжику, всё бросить. Собрать узелок и уйти в туман. И от этих пораженческих мыслей нас спасаете именно вы, дорогие подписчики.
Вы у нас есть. Вы ждёте. И мы знаем, что три раза в неделю мы должны кровь из носу сделать вам свежий номер. И это вдохновляет. Потому что мы понимаем: мы не одни. А вместе мы очень многое можем.
И тогда мы ищем иные пути, контакты, открываем двери и обиваем пороги, находим новые способы самовыражаться и делать нашу газету. Потому что мы любим своё дело и рады, что оно кому-то в этом городе нужно.
Поэтому мы ждём каждого нашего подписчика. Ждём, что вы придёте к нам сами и приведёте друга. Приведете, потому что вы верите в нас, а мы верим в вас и в то, что все хорошие люди должны быть вместе!И ещё. Подписка на нашу газету – это замечательный подарок!
Потому что сейчас за 400 рублей вы нормальный подарок уже и не купите. Разве что дешёвый набор посуды или килограмм колбасы или сыра! Но вы же с колбасой или сыром в гости на день рождения не пойдете?
А вот с полугодовой подпиской на газету «Время» ещё как можно пойти. И подарить не стыдно, и вас ещё полгода люди будут вспоминать.
Говорят, газета живёт один день. Не согласны с этим утверждением. Наша газета будет жить, пока мы нужны нашим подписчикам. А это, верим, будет продолжаться не один день. Подписывайтесь, дорогие друзья газеты «Время», приходите в редакцию, звоните нам по телефонам
52-29-55 и 8-964-809-78-16.P.S.
Кроме всем привычных призов, которые будут получать подписчики, попавшие в число счастливых полтысячи (500, 1000, 1500, 2000, 2500 и так далее), по окончании «Времени сюрпризов» среди всех наших подписчиков будут разыграны главные призы. Вы видите их на картинках. Желаем удачи! И вам, и нам!Набор дачной мебели: шезлонги и стол тоже обрадуют кого-то из наших читателей.Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА