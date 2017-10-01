Минус полмиллиарда

Почему в городе стало меньше денег

В декабре 2014 года депутаты Заксобрания приняли закон № 149, в соответствии с которым с 2015 года АМО, город Ангарск, Мегетское, Савватеевское и Одинское муниципальные образования прекратили свое существование, вместо них образовался АГО – Ангарский городской округ.Два года, прошедшие с тех пор, – достаточный срок для первых итогов. Есть что посчитать, есть что сравнить. В СМИ и Интернете увеличилось число сообщений о реорганизации, проводимой администрацией АГО в сфере культуры, спорта, социальной политики. В сентябре в Иркутский областной суд обратилась бывший и.п. мэра АМО Светлана КАЖАЕВА с исковым заявлением, что областной закон №149 принят с нарушением закона, следовательно, незаконен и нарушает ее права как жителя Ангарска. Нарушена сама процедура принятия этого закона. Вот некоторые факты.До рассмотрения законопроекта Дума АГО должна была вовремя направить в Заксобрание полный пакет документов. Пакет оказался далеко не полным, в нем нет многих важных документов. А то, что есть, вызывает недоумение. Например, наличие двух публичных слушаний по городу Ангарску, проведенных в разное время, - в 2012 и 2014 годах. А почему не трех? Информация о проведении слушаний должна быть опубликована в официальном средстве массовой информации и таким образом доведена до населения. Информацию о слушаниях отпечатали в газетке под названием «Муниципальный вестник», о которой не слыхивали даже в центральной библиотеке, тиражом всего… 50 экземпляров. Под документом о согласии с объединением вместо подписи главы города стоит подпись председателя Думы. Есть и другие существенные претензии, о которых речь пойдет на предстоящем заседании областного суда.Если сам процесс проработки законопроекта так беспардонно нарушался, почему закон все же приняли? Чья это воля? Тогдашнего губернатора Сергея ЕРОЩЕНКО. Это была его политическая воля, он не скупился на публичные заверения, что от такого преобразования Ангарск и его жители только выиграют.Тут надо заметить, что при губернаторе Мезенцеве вопрос объединения прорабатывали тщательно, изучали опыт многих муниципалитетов. Процесс затормозили после того, как управление по экономике и финансам предупредило, что в случае объединения городской округ лишится части бюджетных поступлений и сумма эта будет внушительной – около полумиллиарда рублей. На такие финансовые потери ни губернатор, ни бывший в ту пору глава АМО В. ЖУКОВ пойти не могли. Другое дело С.Ерощенко с С.ПЕТРОВЫМ. То, что другие не смогли сделать за десять лет, они осилили за четыре рабочих дня. В течение одного дня провели публичные слушания во всех муниципальных образованиях, тут же отзаседала Дума АГО. Не успели эти решения опубликовать (решение вступает в законную силу только с момента публикации), как депутаты ЗС проголосовали за закон 149-оз единогласно. К слову сказать, на втором чтении этого законопроекта в Заксобрании депутаты потратили на его обсуждение и принятие поправок 5 минут 37 секунд (данные стенограммы заседания ЗС, представленной в областной суд). Кошка рожает дольше, чем Заксобрание изучает глубину и последствия принимаемого закона. Так 149-оз вступил в законную силу.Итак, что по факту получили ангарчане и жители Мегета, Савватеевки, Одинска в результате объединения? Стало ли им жить лучше?Сколько в рублях потерял каждый житель АГО, подсчитать невозможно, ведь бюджет идет на развитие всего местного самоуправления. Но каждый человек четко ощущает, что с бюджетом что-то не то, когда не может устроить ребенка в муниципальный детсад, когда на его участке в поликлинике год нет терапевта и к узкому специалисту не попасть, у сына в школе не ведется английский, а в садике просят сдать деньги на новый асфальт (окна, парты, текущий ремонт, оргтехнику) и т.д.Бюджетный кодекс четко определяет, какие нормативы отчислений от каких налогов должны идти в городское поселение, в сельское поселение, в район, в городской округ. Сравним бюджеты за два года – 2015 (год до преобразования) и 2016 (после преобразования). На заседании Думы 23 декабря 2015 года решением Думы Ангарского городского округа № 134-11/01- рД вносились изменения в бюджет Ангарского муниципального образования, итого доходы составили 3 842 703 400 рублей. Последним в 2015 году решением Думы города Ангарска № 133-11/01 рД «О внесении изменений в бюджет города Ангарска» бюджет города составил 1 132 852 200 рублей. В это же время аналогичными решениями бюджет Мегета составил 59 858 300 рублей, Савватеевки – 47 984 100 рублей, Одинска – 37 311 700 рублей. Путем несложного арифметического действия – суммирования пяти цифр - консолидированный бюджет на 2015 год составил 5 120 709 700 рублей. Бюджет 2016 года составил 4 470 105 300 рублей (решение думы от 06.12.2016 №254-27/01). Т.е. за год в бюджете Ангарского городского округа убыло 650 604 400 рублей.Благополучие бюджета зависит не от того, сколько муниципалитету дадут субвенций и субсидий, а от того, сколько сама территория зарабатывает, какие у нее налоговые и неналоговые доходы. Давайте сравним: в 2015 году в консолидированном бюджете эта цифра составляла 2 627 368 900 рублей, а в 2016 году - 2 215 566 400 рублей. То есть разница по налоговым и неналоговым доходам (то, что остается на территории) составила 411 802 500 рублей. Это говорит о том, что в результате проведенного преобразования Ангарский городской округ будет каждый год недополучать эти самые 411,8 миллиона, их нам никто не даст. Потому что от налога на доходы физических лиц (НДФЛ - это федеральный налог, являющийся основным источником дохода в местный бюджет) идет процент отчислений, установленный Бюджетным кодексом. В Ангарский городской округ норматив отчислений от НДФЛ значительно меньше.Как было до 2015 года? В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в город Ангарск и Мегет попадали 10% от НДФЛ, в Одинск и Савватеевку - 2% от НДФЛ, в бюджет района шло 5% от городских поселений и 13% от НДФЛ сельских поселений. Городскому округу Бюджетный кодекс определяет ручеек от НДФЛ поменьше, без вариантов. Отсюда и финансовые недополучения. Может, конечно, случиться разовая целевая помощь в местный бюджет. Но она нестабильна, не так велика и выделяется не за красивые глазки, а на реализацию подготовленных муниципалитетом проектов при наличии финансовых возможностей областного и федерального бюджетов.Сегодня администрация АГО залезла в огромные кредиты и не может обеспечить дефицит бюджета (разницу между доходами и расходами бюджета). На сайте Думы АГО есть решение Думы от 04.08.2017 № 315-38/01рД «О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 28.12.2016 № 255-28/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2017 год и плановый период». В нем информация о получении кредитов в размере 547 781 400 рублей. Интересно, под какой процент взят этот кредит, в какую сумму он обойдется ангарским налогоплательщикам? Это огромные деньги, даже в самые сложные годы местный бюджет не мог себе позволить таких кредитов, градоначальники и депутаты осознавали, что жить надо по доходам.Местный бюджет потерял за год 650 миллионов рублей. Что можно было сделать за такие деньги? Много чего нужного. Но денег этих наша территория, увы, лишилась. Чтобы вписаться в усохший бюджет, режут социальные программы, экономят на библиотеках, спорте, зарплатах бюджетников. При этом зарплату мэра С. Петрова и председателя Думы А.ГОРОДСКОГО не секвестировали – содержание мэра в 2017 году бюджету обойдется в 3,676 млн. руб., председателя Думы - в 3,212 млн руб.Назвать бюджет прозрачным нельзя даже с натяжкой: чтобы разобраться в нем, нужно иметь под рукой не только сам бюджет, но и все программы от начала до конца. На официальном сайте администрации размещен странный документ, называемый «Бюджет для населения». Это для малограмотных что ли? Если власть для народа и от народа, она должна, не шифруя, дать этому самому народу для обозрения такой документ, который был бы понятен каждому.