Не душите!

Предприниматели вышли на митинг

Организовал митинг ангарчанин Алексей ЖЕМЧУЖНИКОВ, председатель первичной профсоюзной организации предпринимателей, владелец фермерского хозяйства. Митингующие съехались в областной центр из Ангарска, Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского. Из заявленных 500 человек пришли, по приблизительным подсчетам, 300.По словам Жемчужникова, иркутская администрация согласовала митинг без проблем, сразу на заявленном месте. А вот в Ангарске, как говорят организаторы подобных акций, митинги на главной площади согласовать невозможно.Протестовать предпринимателей подтолкнули сразу несколько событий, уничтожающих, по их мнению, малый бизнес. Во-первых, законопроект депутата Законодательного собрания Иркутской области Алексея КОЗЮРЫ, призванный ограничить розничную продажу алкоголя. Во-вторых, повышение налоговой ставки на имущество до 2 %. В-третьих, закон об обязательной установке онлайн-касс. Ангарских перевозчиков конкретно привело на митинг несправедливое, по их мнению, отношение к ним администрации АГО, которая в нарушение условий договоров отстранила их от регулярных перевозок в интересах других автопредприятий.Из Ангарска в митинге участвовали Сергей и Татьяна ВИГРИЯНОВЫ, директора «АнгарскАвтоКома», Любовь ВОЛОКИТИНА (автоколонна 1951), представители ООО «ТРЭВЭЛЭРС», ИП «Хабибулина», ИП «Ромме», ИП «Обозова» и другие. Перевозчики за собой ещё и автобусы из Ангарска привезли, выставили возле стадиона в ряд. Зачем? Ответила Татьяна Вигриянова:- Чтобы власть увидела: эти автобусы могли бы возить людей, а стоят здесь. А ангарчане стоят в ожидании транспорта на остановках.Митинг открыли эмоциональными речами организатор и представители других предпринимательских объединений. Говорили о том, что крупные производства в городах области закрываются, рабочие места людям в основном в городах нашей области даёт малый бизнес.Звучали болезненные: нельзя нас сравнивать с крупными федеральными сетями! Нельзя создавать монополии – это загнивание! На предпринимателях всё держится. А их только давят со всех сторон.Раньше бюджетники завидовали бизнесменам, нынче предприниматели выразили свою зависть к бюджетникам, которые имеют нормированный рабочий день и дважды в месяц на карточку получают деньги. Предприниматель же с раннего утра и до ночи распутывает клубки проблем и перепрыгивает бюрократические барьеры.Из ангарчан на выступление решилась только Любовь Волокитина. Говорила очень эмоционально, рассказала о своём предприятии, у которого в собственности находятся автобусы, все сотрудники официально трудоустроены и получают белую зарплату, а городская власть не даёт им работать. Она была первым оратором, которому митингующие аплодировали.Звучали также на митинге жуткие истории о детском городке «Чиполлино» в Иркутске, который бульдозерами сровняли с землей, о хозяине 100-метрового павильона, который владел им 23 года и получил уведомление от власти снести его за две недели, о том, как онлайн-кассы печатают один чек 17 секунд и владельцы магазинов теряют за это время людей, не желающих стоять в очереди, о снятых вывесках. Обращались к мэрам, депутатам, губернатору.Митинг длился больше часа. Закончился принятием резолюции с требованиями прекратить «кошмарить малый бизнес» по вышеперечисленным пунктам и запусканием в небо шаров с именами и портретами тех, кого предприниматели считают виновниками своих проблем.Для тех, кто остался дома и решил, что такие протестные акции ничего не решают, озвучим несколько фактов. Прежде чем администрация АГО приняла решение не закрывать четыре ангарские библиотеки, народ выходил с флешмобом на площадь.И за этим митингом в Иркутске внимательно наблюдали, помимо полиции, чёрные джипы, приехавшие из Ангарска. Будем надеяться, что митингующие собрались не зря.