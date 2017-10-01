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Работа с гарантией


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Сегодня, 09:00
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ИК-14 приглашает сотрудников

Вы молоды, полны сил и амбициозны? Отслужили в армии и ищете хорошую, стабильную работу с перспективой карьерного роста? Тогда вам в государственную службу исполнения наказаний, то есть ГУФСИН.

Работа с гарантией

Работа с гарантией
Служба – дело достойное настоящих мужчин. Но и девушки в системе исполнения наказаний тоже успешно работают.


На службу в органы уголовно-исполнительной системы принимаются граждане от 18 до 40 лет. Независимо от национальности, пола, социального происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Главное требование: способность по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.
На должности рядового и младшего начальствующего состава требуется образование не ниже среднего. На должности среднего начальствующего состава образование нужно среднеспециальное или высшее. В любом случае для мужчин обязательна служба в Вооружённых силах РФ. Кстати, у сотрудников младшего начальствующего состава есть возможность получить высшее образование в ведомственных учебных заведениях ФСИН России, адъюнктуре, докторантуре. Это к слову о перспективах карьерного роста.
При приёме граждан на службу проводится психофизиологическое исследование, а также тестирование на наличие алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости, оформляется личное поручительство за них сотрудниками органов уголовно-исполнительной системы.
Есть только два серьёзных ограничения при приёме на службу. Не могут работать в ФСИН:
- граждане, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда,
- имеющие или имевшие судимость.
Социальные гарантии:
- Льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца). Соответственно, право на получение пенсии наступает уже через 14 лет службы в уголовно-исполнительной системе независимо от возраста.
- Выдача форменного обмундирования.
- Возможность получения бесплатно высшего образования в ведомственных образовательных учреждениях.
- Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях.
- Очередной ежегодный оплачиваемый отпуск – 45 календарных дней, с оплатой проезда сотрудников и одного члена семьи по территории РФ в оба конца. Дополнительный отпуск за выслугу лет.
- Санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях и домах отдыха ФСИН и МВД.
- Хорошая зарплата. Денежное довольствие выплачивается в размере оклада по замещаемой должности, в соответствии со специальным званием и процентными надбавками за выслугу лет (т.е. каждый год зарплата будет увеличиваться), за службу в районах Крайнего Севера и всеми положенными по законодательству надбавками. К концу года выплачивается премия по итогам года и за сверхурочную работу. Платят вовремя, без задержек.

ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области ждёт кандидатов.
Отдел кадров:
8 (3955)50-42-44
Дежурная часть:
8(3955)50-23-41
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