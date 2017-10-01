Работа с гарантией

ИК-14 приглашает сотрудников

На службу в органы уголовно-исполнительной системы принимаются граждане от 18 до 40 лет. Независимо от национальности, пола, социального происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Главное требование: способность по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.На должности рядового и младшего начальствующего состава требуется образование не ниже среднего. На должности среднего начальствующего состава образование нужно среднеспециальное или высшее. В любом случае для мужчин обязательна служба в Вооружённых силах РФ. Кстати, у сотрудников младшего начальствующего состава есть возможность получить высшее образование в ведомственных учебных заведениях ФСИН России, адъюнктуре, докторантуре. Это к слову о перспективах карьерного роста.При приёме граждан на службу проводится психофизиологическое исследование, а также тестирование на наличие алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости, оформляется личное поручительство за них сотрудниками органов уголовно-исполнительной системы.Есть только два серьёзных ограничения при приёме на службу. Не могут работать в ФСИН:- граждане, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда,- имеющие или имевшие судимость.Социальные гарантии:- Льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца). Соответственно, право на получение пенсии наступает уже через 14 лет службы в уголовно-исполнительной системе независимо от возраста.- Выдача форменного обмундирования.- Возможность получения бесплатно высшего образования в ведомственных образовательных учреждениях.- Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях.- Очередной ежегодный оплачиваемый отпуск – 45 календарных дней, с оплатой проезда сотрудников и одного члена семьи по территории РФ в оба конца. Дополнительный отпуск за выслугу лет.- Санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях и домах отдыха ФСИН и МВД.- Хорошая зарплата. Денежное довольствие выплачивается в размере оклада по замещаемой должности, в соответствии со специальным званием и процентными надбавками за выслугу лет (т.е. каждый год зарплата будет увеличиваться), за службу в районах Крайнего Севера и всеми положенными по законодательству надбавками. К концу года выплачивается премия по итогам года и за сверхурочную работу. Платят вовремя, без задержек.