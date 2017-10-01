Чужие здесь не ставят

Где жителям дома парковать машины?

Жители дома № 2 микрорайона 7а много лет подряд парковали автомобили под своими окнами на удобной, специально для этого предназначенной площадке. Их счастье закончилось 6 июня: въезд на стоянку загородил шлагбаум.- Я в это время был дома, - рассказал нашей газете Михаил РАСПОПИН. - Выскочил на улицу и поставил свою машину таким образом, чтобы помешать строителям. Они отступили. Я отправился по делам. Когда вечером вернулся, на привычное место проехать не смог.Мужчина живет в девятиэтажном доме. Места на дороге перед единственным подъездом хватает только трем машинам. Четвертая уже частично перегораживает проезд. Остальным жильцам дома приходится оставлять машины у соседних домов. Людей это не устраивает, поэтому они стали писать жалобы.Старший участковый уполномоченный Александр ГУРОВ, проводя проверку, разыскал человека, который установил шлагбаум. Тот объяснил, что выполнял заказ иркутской организации «ТАСО», которая занимается установкой окон, витрин и других конструкций. Отказывая в возбуждении уголовного дела, сотрудник правоохранительных органов пояснил: «Формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ «самоуправство», но квалифицировать деяние как уголовно-наказуемое не представляется возможным, поскольку в силу ст.11 Гражданского кодекса РФ защиту нарушенных гражданских прав осуществляет суд».Денис ТОРБЕЕВ, директор управляющей компании «ЖилКом», которая обслуживает этот дом, сообщил, что согласия собственников на установку шлагбаума на придомовой территории у него нет, но снос сооружения не входит в его полномочия, и посоветовал обратиться в отдел благоустройства администрации АГО.Первый заместитель мэра АГО Михаил ГОЛОВКОВ, рассмотрев обращение жителей, подтвердил: «Шлагбаум является самовольно установленным ограждением».Формально жалобы населения отработаны, однако шлагбаум по-прежнему стоит! Теперь стоянкой пользуется ограниченное количество людей, имеющих электронные ключи. Среди них – один житель дома № 2. Почему остальным не дали? С этим вопросом мы обратились в организацию, двери которой выходят на эту парковку.Вывески над входом нет. Женщина, запустившая нас в помещение, пояснила:- Это офис предпринимателя ГЛАДКОВА. Он занимается строительством и арендой помещений. Нам принадлежат «Мега», Колхозный рынок. По поводу шлагбаума в администрации все согласовано. Мы вынуждены были его поставить, потому что, приезжая на работу, не могли припарковаться. Вся стоянка, которую мы же и организовывали, была заставлена машинами.Согласно публичной кадастровой карте, спорный кусок является собственностью многоквартирного дома № 6. Стало быть, индивидуальный предприниматель Гладков, владеющий частью помещений на первом этаже, должен был согласовать установку шлагбаума с другими соседями этого дома. Однако собрания ни в очной, ни в заочной форме по этому поводу не проводились.Подавляющему большинству жителей шестого дома шлагбаум жить не мешает. Они паркуют автомобили с другой стороны дома, куда выходят подъезды. Представившись жительницей дома № 6, я заявила права на место для автомобиля на стоянке. Мой телефон записали и обещали перезвонить, когда появится директор.Мужчина, которого мне по телефону представили как Андрей Леонидович, признался, что ключи от шлагбаума выдавали только сотрудникам «БайкалИнвестБанка» и мини-гостиницы «Фортуна», пристроенных к торцу дома № 6. А с жителем дома № 2 ими поделился кто-то по собственной воле.Жильцов дома № 6 по-соседски на парковку согласились пускать с 18.00 до 9.00 на определенных условиях. Первое: ответственность за машину несет владелец машины и в случае угона или порчи автомобиля не просит предоставить записи камер видеонаблюдения. Второе: поскольку организация за свой счет чистит автостоянку от снега, косит вокруг нее траву, то автовладельцы будут оплачивать часть этих затрат. И третье: категорически не пускать на территорию жильцов дома № 2. При этом ключи от шлагбаума тебе все равно не дадут. Запишут просто номер машины и скажут номер телефона администратора гостиницы, который по звонку откроет проезд.Если кого-то из жильцов дома № 6 такой порядок не устраивает, они на правах собственников данного земельного участка могут обратиться в суд.Что делать автовладельцам, проживающим в доме № 2? Организовывать парковку на своей придомовой территории самим или с помощью управляющей компании. Для этого провести общедомовое собрание жильцов, принять на нем решение об организации парковочного кармана в определенном месте и официально уведомить об этом управляющую компанию. А потом тоже поставить шлагбаум и не пускать туда автомобили ИП, банка, гостиницы и жителей дома № 6.