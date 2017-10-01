На старом месте

В городе будет две автостанции

- Почему вы не будете нас регистрировать? – опешили сотрудницы администрации АГО, входя в здание Дворца ветеранов «Победа». – Как мы потом докажем, что присутствовали?Да кто еще, кроме чиновников, в разгар рабочего дня сможет бросить дела и прийти на обсуждение проекта новой автостанции? Только они. Но даже их собрали так мало, что небольшой актовый зал оказался наполовину пуст. Впрочем, для этого мероприятия важно не количество участников, а сам факт его проведения. Формальности соблюдены. Можно строить.Вместо нынешней автостанции - деревянного здания площадью 159 квадратных метров - появится сборное одноэтажное каркасное здание с витражами. Оно вытянется в длину на 50 метров, в ширину – на 16. На 898 квадратных метрах, помимо диспетчерской и зала ожидания, откроются мини-маркет и зона фут-корта, то есть кафе. Архитектор Сергей МЕРКУРЬЕВ, знакомый ангарчанам по проектам торговых центров «Фестиваль», «Мега», «Березка», предусмотрел и просторный санузел, которым смогут воспользоваться даже инвалиды-колясочники.На макете, который представили на обсуждение, все выглядит красиво: со стороны улицы Мира газон с деревьями, посреди привокзальной площади – посадочная платформа с навесом и информационным табло. Пешеходные дорожки, освещение. Только мы-то знаем, что план во время строительства объектов и проведения благоустройства может трансформироваться. В парке имени 10-летия Ангарска тоже обещали поставить красивую летнюю эстраду. Но то, как она выглядела в проекте, имеет мало общего с тем, что построили. Так что и на автостанции всё может быть по-другому.Рядом с автостанцией построят и автозаправочную станцию на 3-4 поста и автосервис. Не исключено, что обслуживать там будут не только автобусы, но и личный легковой транспорт.Первый этап строительства планируется провести с 25 октября по конец марта. Открытие новой автостанции хотят приурочить к началу дачного сезона. На период строительства диспетчерскую разместят в трамвайном управлении. А вот пассажирам автобус придется ждать на улице.На решение важной для города задачи из бюджета АМО не будет потрачено ни одной копейки. 20 миллионов рублей (такова предварительная смета) намерен вложить Владимир АНИСИМОВ – директор ООО «СпецСтройСервис». Эту крупную строительную компанию учредил его отец – Юрий Борисович Анисимов, который на третьем конкурсе «Предприниматель года» становился победителем в номинации «Лучший руководитель».Владимиру Юрьевичу нет и 40 лет. Семейное предприятие возглавляет с 2005 года. Раньше «СпецСтройСервис» занимался промышленным строительством. Инвестор признался нашей газете, что вкладывает собственные средства для того, чтобы потом вернуть их с процентами: будет сдавать помещения в аренду. Может, и не только зону фут-корта, но и само право заезжать на территорию обновленной автостанции.Сейчас некоторые дачные маршруты забирают пассажиров вне автостанции, на остановке общественного транспорта рядом с бывшим училищем № 37. Там ждут транспорт жители поселка Юго-Восточный, Архиереевки. Межгород, который следует из Иркутска в Братск, Нижнеудинск и другие города области, пока забирает ангарчан на автостанции. Однако в следующем году они станут объезжать город с другой стороны. Ведь строительство новой автостанции на старом месте не отменяет строительства автовокзала в микрорайоне Новый-4. Презентация этого проекта намечена на декабрь.