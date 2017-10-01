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Кредит доверия исчерпан


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12 октября Роспотребнадзор проводил день открытых дверей для предпринимателей.

Как рассказала нашей газете ведущий эксперт ТО управления Роспотребнадзора по АГМО Елена ЛОЙКО, за день к ним обратился всего один человек!
- Предприниматель интересовался, нужны ли какие-то разрешающие документы по поводу установки батутов в торговом центре. Однако от нашей службы такие документы законодательством не предусмотрены. Впрочем, не исключено, что по этому поводу особые требования есть у Ростехрегулирования, куда мы и отправили предпринимателя.
В этот день также не поступило ни одного телефонного звонка. И это несмотря на то, что эксперты Роспотребнадзора загодя дали объявления во многие городские СМИ, отправили приглашения по электронной почте в школу предпринимателей Ангарска.
С недавнего времени Роспотребнадзор устраивает дни открытых дверей для предпринимателей раз в квартал. Однако большого интереса и внимания к данному мероприятию у представителей малого и среднего бизнеса не наблюдается. За все лето, к примеру, за консультациями сюда обратились только трое граждан.
Это не столько удивительно, сколько показательно. Предприниматели всё меньше доверяют власти, предпочитая надеяться лишь на себя. А последние митинги подчеркивают, что кредит доверия к чиновникам у людей находится на предельно низкой отметке.

Оксана ТИХАЯ
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