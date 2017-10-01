ДОРОГАЯ ВОДА

Почему ангарчане не умеют плавать

Оказалось, что просто записаться в бассейн… нельзя. Плавание здесь – это дополнительная услуга для клиентов клуба. Для доступа к большой воде надо приобрести годовой абонемент, который, помимо плавания, будет включать в себя и другие тренировки. Стоимость составит от 1500 до 3700 рублей в месяц, смотря что выберем. Записаться исключительно на плавание можно только детям. 2390 рублей за 8 занятий и 3000 рублей за 12 занятий. 250-300 рублей – цена одного заплыва для ребенка.Вспомнилось, как меня, ребёнка с тяжёлой степенью сколиоза, родители вырастили здоровым человеком. Я практически ежедневно посещала бассейн. Это был бассейн «Ангара».Он и сейчас есть. В былые годы там работала малая чаша для дошкольников, которая не работает уже 10 лет. Пристрой, в котором она находится, в ужасном состоянии, стены промерзают насквозь, трескаются. Когда дойдут до него руки у городской власти, сказать сложно.В большой чаше «Ангары» поплавать можно только с 7 лет по цене 230 рублей за взрослого, 160 рублей за ребенка. Если купите абонемент, чтобы плавать строго в определенный час, заплыв будет стоить дешевле - 180 и 120 рублей соответственно. Квартальский бассейн «Аквамир» стоит для взрослого 300 рублей, для ребенка – 250 за одно посещение.В прошлом году открылся частный бассейн в одном из центров здоровья. Не такой большой, как вновь построенный при спортклубе, но дорогой. Стоимость заплыва – 400 рублей для взрослого, 300 рублей для ребёнка.А теперь посчитайте, сколько стоит в нашем городе плавать так, чтобы это принесло пользу здоровью, то есть три раза в неделю. В самом недорогом муниципальном бассейне «Ангара» - 2160 рублей в месяц для взрослого и 1440 для ребёнка. Если же всей семьей, то совершенно неподъемная сумма.Интересно, что прежде чем плавание стало спортом для элиты, наш город потерял два бассейна – малую чашу «Ангары» и бассейн в бывшем профилактории «Жемчужина», который несколько лет назад был продан компании «Дитэко».Надеемся, что ангарские ортопеды ведут статистику, сколько детей лишились возможности исправить осанку за годы, когда бассейны перестали быть доступными.Расстраиваться не будем. Быть здоровыми нам не может помешать никто. Наш доступный спорт - это бег. Просто так, по улице, куда глаза глядят, в ближайшем парке или школьном дворе. За это пока денег не берут.