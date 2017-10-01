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Закрыть Ольхон для туристов


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Вчера, 17:48
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Бурятские общественники требуют закрыть Ольхон для туристов на 20 лет

Общественная организация "Всебурятская ассоциация развития культуры" предложила запретить на 20 лет любое строительство и прием туристов на острове Ольхон - одном из самых популярных на Байкале мест у путешественников. Общественники считают, что Ольхон должен быть объявлен заповедником, посещение которого возможно будет только организованными пешими группами. Сейчас самый большой остров на Байкале летом посещают десятки тысяч туристов, в том числе на личном транспорте.

Активисты "Всебурятской ассоциации развития культуры" отмечают, что вернуться к освоению острова без ущерба для его уникальной природы можно будет только через 20 лет и более, и то при условии, что появятся новые технологии, позволяющие максимально минимизировать вред экосистеме Ольхона.

Бурятские общественники также высказали отрицательное отношение к установке на Ольхоне скульптуры Даши Намдакова "Хранитель Байкала". По их словам, на острове есть культовые сооружения и священные места, с которыми "равняться невообразимо". Напомним, что для самого бурятского народа Ольхон является священным островом.
ИА «Байкал24»
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