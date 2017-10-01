Выход есть

Зачем детскому клубу отдельный вход

За разъяснениями мы обратились в клуб «Эврика». Сегодня здесь занимаются около 60 детей и работают три педагога: Надежда ШАРАПОВА - педагог-организатор, Владислав СПИЦЫН - ведёт кружок по оригами, Наталья ЛОСОВА - преподает прикладное творчество. У людей есть работа, у детей – занятие. Переход в другой клуб руководство ДЮЦ «Перспектива» предлагало Надежде Шараповой.- Проблема в том, что по новым СанПиНам у детского клуба должен быть отдельный вход, - объяснила она нашей газете. - В «Эврику» дети ходят через общий подъезд (клуб расположен в обычной трехкомнатной квартире на первом этаже дома № 4 квартала 85. – Прим. авт.). Две недели назад меня вызывали к руководству и предложили перейти в клуб «Чайка» в 60 квартале. Я отказалась. Не могу оставить детей, которые у нас занимаются.Пока мы разговариваем, в клубе идёт занятие – пришли первоклассники из ближайшей школы № 32 вместе со своим педагогом. Для них клуб не просто занятия, а нескучная продлёнка, пока родители на работе. Система клубов по месту жительства тем и хороша: ребенок занимается в шаге от дома, в неформальной обстановке и бесплатно.- Это ещё у нас сегодня мало детей! – добавляет молодой педагог Владислав Спицын. – Бывает, что и усадить всех некуда! Наш клуб очень востребован!А как же быть с новым СанПиНом?Наталья Владимировна ПАНАЩЕНКО, и.о. директора ДЮЦ «Перспектива», объединяющего 17 клубов по месту жительства, объяснила нашей газете:- ДЮЦ «Перспектива» - это образовательное учреждение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с законом об образовании РФ и санитарными правилами и нормами. Одно из важных условий деятельности нашего учреждения – обеспечение безопасности детей. Есть требование, что у образовательного учреждения должен быть отдельный вход, который как раз и обеспечивает безопасность детей в случае непредвиденных обстоятельств. «Эврика» - единственный клуб в городе, у которого вход через подъезд. Это является нарушением. Данный вопрос обозначен у учредителя и стоит в плане мероприятий по оборудованию клуба отдельным входом. Начинать надо с проекта. Целая процедура! Это не решается одним днём, всё должно делаться планово. Пока клуб будет работать как работал.Однозначно хочу сказать: такого, что дети завтра придут, а на двери клуба «Эврика» висит замок, не будет! Все проблемы имеют свойство решаться!Наталья Владимировна почему-то видит много препятствий тому, чтобы сделать в клубе отдельный вход: это и зелёная зона за домом, и необходимость укладки дорожки, и согласие соседей... Как будто не дверь в хрущёвке надо рубить, а окно в Европу. К слову, все дома-хрущёвки, стоящие вдоль оживлённых улиц, этими дверями, переделанными из окон, буквально утыканы. Что это вообще за проблема? Только деньги.Отдельный вход в клуб «Крылатый», сделанный в прошлом году, обошелся примерно в 250-300 тысяч рублей.Через знакомых Надежда Шарапова попробовала набросать примерный проект отдельного входа, говорит, можно уложиться в 200 тысяч. Прямо из окна клуба она показывает нам, как проложить дорожку к входу, не задев ни одной сосны. К тому же в клубе есть окно, которое выходит не за дом, на сосны, а прямо во двор.К слову, про Шарапову. Если клуб продолжает работать, то почему педагогу предлагали уйти в другой?- Две недели назад уволился педагог-организатор из клуба «Чайка», - пояснила нашей газете Наталья Панащенко. - В тот клуб нужен был организатор. Это нормальный процесс – перемещать педагогов внутри учреждения.