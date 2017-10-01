Жители против

Китой поднялся против приюта

Приют открывает благотворительный фонд «Милосердие». Около 4,5 года назад они уже создали такой в 211 квартале. Там, прямо посреди двора, в старом и полуразвалившемся одноэтажном здании жили 11 человек. Большинство этих людей подобрали с улицы. Они уже не могут работать, обслуживать себя и даже ходить. Здание, в котором размещался приют, благотворительный фонд арендовал у частника на свои деньги. Недавно владелец решил его то ли продать, то ли сдать более платежеспособным арендаторам. Бездомных переселили в двухкомнатную квартиру на третьем этаже.- В течение трёх лет мы просили у администрации хоть какое-нибудь помещение под организацию приюта. До сих пор не было никаких движений. И тут нам предложили помещение бывшей аптеки в микрорайоне Китой, - руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Олег СОЛОВЬЕВ говорит, что приют полностью содержится на средства фонда и пожертвования.Здание аптеки находится в аварийном состоянии. Чтобы его восстановить, признались волонтёры, им придётся наизнанку вывернуться. Но рады и такому. Однако появилась другая проблема – взбунтовались жители. Не обращать внимания нельзя – обещали костьми лечь, но не дать возможности приюту открыться.- Они у вас там больные все! Заразные! Психи! Мы боимся за наших детей, боимся за себя! – взорвалась толпа, не успел Олег открыть рот.Да, контингент приюта не доктора наук и не самые здоровые люди. Был один с открытой формой туберкулёза, но как только болезнь диагностировали, пациента перевели в диспансер, где он и скончался. Двое в прошлом году умерли в хосписе.- Центр в Майске таких людей не берёт. Это немощные, брошенные старики. Был узник концлагеря, без семьи, без оформленной пенсии, без крыши над головой. Куда такого девать? На улице умирать оставить? Прежде чем взять кого-то в приют, мы проводим медицинское обследование. Потом восстанавливаем документы, ставим на очередь в интернат. Да, это люди, которые в прошлом пили или жили на улице. Но они люди. И абсолютно безобидные. Максимум до лавочки во дворе дойти могут, - Олег пытался объяснить, что китойцам бояться нечего. Но народ не верит.Про интернат в 17 микрорайоне, где проживают люди с психическими расстройствами и имеют возможность выйти за его пределы, никто не вспомнил. Как и про центр реабилитации для наркоманов и алкоголиков в посёлке Цементный, аналогичный ему в 257 квартале, приют для бомжей в Майске. Везде по соседству живут люди.Администрации на встрече не было. Ни Марины САСИНОЙ, заместителя мэра по социальным вопросам, ни Константина БОНДАРЧУКА, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.- У нас не было возможности выбирать. За три года нам давали несколько зданий, но на последнем этапе их передавали под коммерческую аренду. Причинять неудобства мы не хотим и идти против жителей тоже. Будем думать, что делать. Может, забор поставим, чтобы не смущать жителей видом наших подопечных, - предполагает после собрания Олег Соловьев.Аренда муниципального помещения – не вопрос общественных обсуждений. Никого не спрашивают, когда землю под окнами жилого дома сдают в аренду и начинают на ней строительство многоэтажки. Не спрашивают, когда под окнами строят гаражи. Здесь жители свою позицию обозначили сами. Отмолчалась только власть.