Облака из колодца

Где живут люди без дома

Михаил РИК здесь что-то вроде настоятеля, ведёт проповеди, занимается теми, кто живёт в центре реабилитации. Он попал сюда, как и все остальные, потеряв все, что имел.Бомжами не рождаются. Попасть сюда может каждый. Да, большинство – те, кто и не видел другой жизни: сироты, дети из неблагополучных и малообеспеченных семей. У таких шансов выбраться из нищеты практически нет. Барахтаются, но выше своей головы прыгнуть не могут. А голова у них очень низко.Ему 52 года. В 90-е занимался криминалом, специализировался на мошенничествах.- Я ездил на дорогом автомобиле, на шее толстая золотая цепь, красавица жена. Что, кажется, ещё надо? Начал колоться. В итоге жена бросила, а меня посадили. Когда вышел, опять взялся за наркотики и мошенничества. Новая семья кончилась тоже разводом. В один из дней я просто не смог попасть к себе в квартиру, - подробности своей прошлой жизни Михаил не скрывает и даже показывает синие от уколов вены.- Оказавшись без крыши над головой и без денег, я пошёл к знакомой на «круглый» рынок. Дай, говорю, денег. Она отказала. Знаю, говорит, на что потратишь. На самом деле она помогла мне даже больше, чем могла, - отправила в эту церковь. Год я лечился, проходил курс реабилитации, молился. Бог меня спас. Сейчас я помогаю другим.Центр реабилитации планировался как центр для наркоманов и алкоголиков. Но пошли бомжи, и отказать им было нельзя. Часто, особенно зимой, их как котят подбрасывают под забор церкви. В центре нельзя пить, курить, драться, материться. Обязательно надо работать и молиться. За это здесь дают крышу над головой, круглосуточную баню, чистую постель и горячий обед. Соглашаются на эти условия не все.- Бомжи - народ свободолюбивый, своенравный, гордый. Один как-то говорит: «Лежу в колодце, смотрю на небо, а там облака бегут. Я затянулся сигареткой, пошёл поел из бака, выпить нашёл. Зачем мне, Миша, твои молитвы?» Их оскорбляют контроль, правила, условия. Они сознательно выбирают жизнь в подвалах, коллекторах, колодцах и на теплотрассах. Помочь можно только тем, кто сам этого хочет.Пожилой мужчина скрюченными пальцами чистит лук для супа. На нём тёплая куртка, рядом костыли - нет правой ноги. Олегу тоже 52. Михаил увидел его на улице, просящего милостыню. Позвал сюда. Олег ни дня нигде не работал. И даже российского паспорта у него никогда не было.- У меня был советский паспорт. Из армии пришёл, менять надо было, я не захотел. Так и живу без единой бумажки, будто и нет меня, - не поднимая головы рассказывает Олег.После армии он ушёл в тайгу, она и кормила его долгие годы. Рубил лес, собирал черемшу, ягоды, грибы. Потом в городе женщину встретил, начали жить вместе в брошенном вагончике. Она кашеварила, Олег колымил.-Померла она. Родители тоже померли. А хаты у меня и не было никогда. По друзьям жил, кто пустит. Пил. Потом как-то в бане уснул, поддатый малёха, дверь не закрыл. На улице мороз был, отморозил себе пальцы, - в больницу Олег обратился слишком поздно, пришлось отрезать ногу целиком.Милостыню никогда не просил, стыдно было. Но всё когда-нибудь случается в первый раз.- Я чё, выпил бутылочку да и пошёл руку тянуть. Прибыльное это дело! В день минимум рублей 500, а то и по 2-3 тысячи сшибал.- Почему тогда ушёл? - я обалдела от заработка «нищих»: в месяц получается 40 тысяч, это если с пятидневной рабочей неделей.- Так запился совсем! Аж до белой горячки. Думаю, сам не справлюсь. Все деньги-то на водку тратил. А здесь не пью.- Долго?- Неделю! – гордо отвечает Олег и впервые за весь разговор поднимает на меня голубые, заплаканные от лука глаза.Программа реабилитации длится от полугода до года. Целиком ее проходят единицы. Большинство уходят, как только добиваются первых результатов. А потом опять наркотики или водка. Пока не помрут.Опрятный, симпатичный, хорошо одетый мужчина. Будто зашёл сюда по делам. Оказалось, нет. Он тоже бомж.Владимиру 57 лет, бывший врач-невролог, успешный бизнесмен.- Я родился в Ангарске, учился и работал в Москве. Сначала практиковал, потом открыл своё швейное производство по пошиву медицинской спецодежды. Прибыльное дело. В 2011 году у меня сильно заболела мама, пришлось вернуться ухаживать за ней. Сестра помогать отказалась, у нас с ней не очень отношения сложились, плюс ко всему она инвалид.Пока Владимир выхаживал мать в Ангарске, бизнес в Москве начал загибаться. Арестовали счета, завели уголовное дело по факту экономического преступления. Дали пять лет условно, имущество арестовали. Мать в это время умирает, квартира достаётся сестре Владимира.- У меня была другая квартира, там я жил с женщиной, с которой познакомился здесь. Большой любви не было, но она мне помогала ухаживать за мамой, я её прописал у себя. Параллельно запустил бизнес, но компаньон попался непорядочный, забрал все деньги и уехал в Израиль. Пока я летал в Москву решать проблемы, сожительница умудрилась продать квартиру и тоже куда-то смыться, - Владимир считает, будто кто-то сверху всё время бьёт его по рукам.Так бизнесмен стал бомжом. Жил у знакомых на даче.- А потом наступило отчаяние. Собрал вещи в свой дорогущий чемоданчик на колёсиках, пошёл на Китой. Думал, заплыву подальше, и все. Там дачи рядом. Ко мне мужик какой-то поддатый выходит. У меня сегодня, говорит, день рождения. Пойдём выпьем, у меня бильярд есть. И я пошёл. Этот мужик меня и спас в тот день. Ангелы – они же не с крыльями по городу ходят.Владимир вышел из его дома, сел в автобус до города.- Вышел я на остановке «Октябрь» и просто пошёл прямо. Уже вечер был, а я всё шёл и шёл. Увидел крест на доме. Просто подумал, что там, наверное, не откажут. И не ошибся.Ему, привыкшему к хорошей, обеспеченной жизни, было тяжело ночевать в бараке с бездомными. Но и это было нужно.- Ещё вчера я хотел кончать с этой жизнью, потому что лишился того, что у меня было. А тут люди, которые никогда ничего и не имели, и иметь не будут. Я увидел, что есть те, кому гораздо хуже, чем мне. Это тоже лечит.Сейчас у Владимира только сотовый телефон и чемодан вещей из прошлой жизни. А еще голова. И она думает над очередной идеей для бизнеса.За борт выпасть каждый может. Кто-то по глупости, кого-то жизнь тряхнула. Здесь таких 36 человек -чьих-то сыновей, мужей и отцов.