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Облака из колодца


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Сегодня, 10:41
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Где живут люди без дома

Облака из колодца
Наши мусорки способны прокормить и людей, и голубей.

17 октября в календаре отмечен как Международный день ликвидации нищеты. Людьми, оказавшимися за чертой бедности, занимаются в основном благотворительные или религиозные организации. В одной из таких - евангельской церкви «Благословение» - мы и побывали, чтобы выяснить, как попадают и как живут люди на дне.

Бомжами не рождаются

Михаил РИК здесь что-то вроде настоятеля, ведёт проповеди, занимается теми, кто живёт в центре реабилитации. Он попал сюда, как и все остальные, потеряв все, что имел.
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Бомжами не рождаются. Попасть сюда может каждый. Да, большинство – те, кто и не видел другой жизни: сироты, дети из неблагополучных и малообеспеченных семей. У таких шансов выбраться из нищеты практически нет. Барахтаются, но выше своей головы прыгнуть не могут. А голова у них очень низко.

Ему 52 года. В 90-е занимался криминалом, специализировался на мошенничествах.
- Я ездил на дорогом автомобиле, на шее толстая золотая цепь, красавица жена. Что, кажется, ещё надо? Начал колоться. В итоге жена бросила, а меня посадили. Когда вышел, опять взялся за наркотики и мошенничества. Новая семья кончилась тоже разводом. В один из дней я просто не смог попасть к себе в квартиру, - подробности своей прошлой жизни Михаил не скрывает и даже показывает синие от уколов вены.

- Оказавшись без крыши над головой и без денег, я пошёл к знакомой на «круглый» рынок. Дай, говорю, денег. Она отказала. Знаю, говорит, на что потратишь. На самом деле она помогла мне даже больше, чем могла, - отправила в эту церковь. Год я лечился, проходил курс реабилитации, молился. Бог меня спас. Сейчас я помогаю другим.

Центр реабилитации планировался как центр для наркоманов и алкоголиков. Но пошли бомжи, и отказать им было нельзя. Часто, особенно зимой, их как котят подбрасывают под забор церкви. В центре нельзя пить, курить, драться, материться. Обязательно надо работать и молиться. За это здесь дают крышу над головой, круглосуточную баню, чистую постель и горячий обед. Соглашаются на эти условия не все.

- Бомжи - народ свободолюбивый, своенравный, гордый. Один как-то говорит: «Лежу в колодце, смотрю на небо, а там облака бегут. Я затянулся сигареткой, пошёл поел из бака, выпить нашёл. Зачем мне, Миша, твои молитвы?» Их оскорбляют контроль, правила, условия. Они сознательно выбирают жизнь в подвалах, коллекторах, колодцах и на теплотрассах. Помочь можно только тем, кто сам этого хочет.

Без бумажки
Пожилой мужчина скрюченными пальцами чистит лук для супа. На нём тёплая куртка, рядом костыли - нет правой ноги. Олегу тоже 52. Михаил увидел его на улице, просящего милостыню. Позвал сюда. Олег ни дня нигде не работал. И даже российского паспорта у него никогда не было.
- У меня был советский паспорт. Из армии пришёл, менять надо было, я не захотел. Так и живу без единой бумажки, будто и нет меня, - не поднимая головы рассказывает Олег.

После армии он ушёл в тайгу, она и кормила его долгие годы. Рубил лес, собирал черемшу, ягоды, грибы. Потом в городе женщину встретил, начали жить вместе в брошенном вагончике. Она кашеварила, Олег колымил.

-Померла она. Родители тоже померли. А хаты у меня и не было никогда. По друзьям жил, кто пустит. Пил. Потом как-то в бане уснул, поддатый малёха, дверь не закрыл. На улице мороз был, отморозил себе пальцы, - в больницу Олег обратился слишком поздно, пришлось отрезать ногу целиком.
Милостыню никогда не просил, стыдно было. Но всё когда-нибудь случается в первый раз.

- Я чё, выпил бутылочку да и пошёл руку тянуть. Прибыльное это дело! В день минимум рублей 500, а то и по 2-3 тысячи сшибал.

- Почему тогда ушёл? - я обалдела от заработка «нищих»: в месяц получается 40 тысяч, это если с пятидневной рабочей неделей.

- Так запился совсем! Аж до белой горячки. Думаю, сам не справлюсь. Все деньги-то на водку тратил. А здесь не пью.

- Долго?

- Неделю! – гордо отвечает Олег и впервые за весь разговор поднимает на меня голубые, заплаканные от лука глаза.
Программа реабилитации длится от полугода до года. Целиком ее проходят единицы. Большинство уходят, как только добиваются первых результатов. А потом опять наркотики или водка. Пока не помрут.

Ангел без крыльев
Опрятный, симпатичный, хорошо одетый мужчина. Будто зашёл сюда по делам. Оказалось, нет. Он тоже бомж.
Владимиру 57 лет, бывший врач-невролог, успешный бизнесмен.

- Я родился в Ангарске, учился и работал в Москве. Сначала практиковал, потом открыл своё швейное производство по пошиву медицинской спецодежды. Прибыльное дело. В 2011 году у меня сильно заболела мама, пришлось вернуться ухаживать за ней. Сестра помогать отказалась, у нас с ней не очень отношения сложились, плюс ко всему она инвалид.

Пока Владимир выхаживал мать в Ангарске, бизнес в Москве начал загибаться. Арестовали счета, завели уголовное дело по факту экономического преступления. Дали пять лет условно, имущество арестовали. Мать в это время умирает, квартира достаётся сестре Владимира.

- У меня была другая квартира, там я жил с женщиной, с которой познакомился здесь. Большой любви не было, но она мне помогала ухаживать за мамой, я её прописал у себя. Параллельно запустил бизнес, но компаньон попался непорядочный, забрал все деньги и уехал в Израиль. Пока я летал в Москву решать проблемы, сожительница умудрилась продать квартиру и тоже куда-то смыться, - Владимир считает, будто кто-то сверху всё время бьёт его по рукам.

Так бизнесмен стал бомжом. Жил у знакомых на даче.

- А потом наступило отчаяние. Собрал вещи в свой дорогущий чемоданчик на колёсиках, пошёл на Китой. Думал, заплыву подальше, и все. Там дачи рядом. Ко мне мужик какой-то поддатый выходит. У меня сегодня, говорит, день рождения. Пойдём выпьем, у меня бильярд есть. И я пошёл. Этот мужик меня и спас в тот день. Ангелы – они же не с крыльями по городу ходят.
Владимир вышел из его дома, сел в автобус до города.

- Вышел я на остановке «Октябрь» и просто пошёл прямо. Уже вечер был, а я всё шёл и шёл. Увидел крест на доме. Просто подумал, что там, наверное, не откажут. И не ошибся.

Ему, привыкшему к хорошей, обеспеченной жизни, было тяжело ночевать в бараке с бездомными. Но и это было нужно.
- Ещё вчера я хотел кончать с этой жизнью, потому что лишился того, что у меня было. А тут люди, которые никогда ничего и не имели, и иметь не будут. Я увидел, что есть те, кому гораздо хуже, чем мне. Это тоже лечит.

Сейчас у Владимира только сотовый телефон и чемодан вещей из прошлой жизни. А еще голова. И она думает над очередной идеей для бизнеса.

За борт выпасть каждый может. Кто-то по глупости, кого-то жизнь тряхнула. Здесь таких 36 человек -чьих-то сыновей, мужей и отцов.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Ильи КИСЕЛЁВА
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