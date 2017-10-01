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Ожившая пещера


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Сегодня, 10:43
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Группа ангарских спасателей во время учебно-тренировочных сборов в Усольском районе опустилась в Иконниковскую пещеру на 63 метра.

Эта пещера под деревней Раздолье пользовалась у спелеологов области большой популярностью.
Так было до 1999 года, пока очередная группа исследователей не обнаружила, что кто-то сбросил в пещеру десятки газовых баллонов.
Прокуратура Усолья сразу заподозрила, что баллоны привезли с АНХК. Судя по маркировке внутри был дифторид бора.

- Это очень высокотоксичный газ, который применяется на заводах катализаторов и органического синтеза, – рассказывает заместитель Юго-Западного спасотряда Олег МОРГУНОВ. – У нас в округе только один такой есть, на АНХК.

Тогда на дно пещеры скинули 42 баллона. И не все они оказались пустыми. Когда поисково-спасательная служба области подняла баллоны наверх, то увидели, что обычно населенная в зимний период летучими мышами Иконниковская пустует. Даже комары оттуда улетели! История умалчивает, как были наказаны за экологическую диверсию виновные. Известно лишь, что одно время спелеологи обходили ее стороной. Но время шло, и любопытство пересилило страх.

Поступила информация, что в Раздолье снова зачастили любители пещер и очередные сборы было решено провести там.
Спасатели были приятно удивлены, когда увидели, что в пещеру на зимовку вернулись прежние жильцы. Верно замечено: природе не надо помогать. Она сама справится. Только травить ее не надо. Это и называется экология.

Игорь КАРИН
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