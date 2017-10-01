Владимир Васильевич КОЖЕВИН, агитатор здорового образа жизни:

- Рад сообщить, что клуб «Культура здоровья» возобновляет свою работу в библиотеке № 6 по адресу: 8 микрорайон, дом 8. Начало в 14.00. Вход бесплатный.



Валентина Ивановна БОКЛАЩУК, пенсионерка:

- Зашла во Дворец ветеранов «Победа» по вопросу оформления льгот «детей войны». На входе меня остановили и попросили записать фамилию, имя и отчество. Я удивилась: зачем? Коротко ответили: «Так надо. Мы у вас еще паспорт не спрашиваем, хотя должны». Неужели это правда, и по мне не видно, что я пенсионерка, а не террористка?



Елена ТРОФИМОВА, руководитель театра Dancer:

- 22 октября, в 17.00, приглашаем ангарчан в ДК «Нефтехимик» на грандиозную премьеру, которую подготовил наш театр танцев совместно со школой боевых искусств «Файтайгер». Красивая восточная легенда «Победить дракона» никого не оставит равнодушным. Приходите!



Олег ВОДНЕВ, инвалид:

- Первый раз с советских времен увидел, как пассажиры штурмуют «десятку». В СССР по утрам попасть в автобус десятого маршрута можно было только если у вас локти крепкие. И сейчас происходит то же самое. Хотя пока в «десятку» народ утрамбовывался, три «двойки» успели пройти почти пустые. Как-то бестолково у нас интенсивность машин на маршруте планируют.