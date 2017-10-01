Каникулы не отобрали

Российский премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление, утверждающее график праздничных и выходных дней в 2018 году. Из документа, опубликованного на сайте правительства, следует, что год начнется с десятидневных каникул.



Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. Шестое и седьмое января, выпадающие на субботу и воскресенье, переносятся на 9 марта и 2 мая.



Кроме того, выходными для россиян будут три дня с 23 (День защитника Отечества) по 25 февраля (24 и 25 - суббота и воскресенье). В честь Международного женского дня россиян ждет четырехдневный отпуск: с 8 по 11 марта.



На первые майские праздники выделены четыре выходных дня - с 29 апреля по 2 мая. Но на 9 мая выходной будет один, в сам День Победы. В июне россияне отдохнут три дня подряд - с 10 по 12 июня (День России). В ноябре выходными будут также три дня, с 3 по 5 ноября (4 ноября - День народного единства).



Кстати, ранее в список обязательных для рассмотрения Госдумой инициатив вошло предложение КПРФ о сокращении новогодних каникул. В этом документе парламентарии предложили объявить нерабочими новогодними праздничными днями 31 декабря, 1, 2 и 3 января, а 4, 5, 6 и 8 января сделать рабочими. В КПРФ свою инициативу объяснили тем, что россияне в начале нового года якобы остаются без зарплаты. Законопроект уже направили в комитет Госдумы по труду и соцполитике. Однако председатель комитета Ярослав НИЛОВ заявил, что инициатива вряд ли будет поддержана профильным комитетом, так как «просто забирать выходные неправильно».



Собств. инф.