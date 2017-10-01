.
,

Каникулы не отобрали


0

Сегодня, 11:33
 Количество просмотров: 64
    

Российский премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление, утверждающее график праздничных и выходных дней в 2018 году. Из документа, опубликованного на сайте правительства, следует, что год начнется с десятидневных каникул.

Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. Шестое и седьмое января, выпадающие на субботу и воскресенье, переносятся на 9 марта и 2 мая.

Кроме того, выходными для россиян будут три дня с 23 (День защитника Отечества) по 25 февраля (24 и 25 - суббота и воскресенье). В честь Международного женского дня россиян ждет четырехдневный отпуск: с 8 по 11 марта.

На первые майские праздники выделены четыре выходных дня - с 29 апреля по 2 мая. Но на 9 мая выходной будет один, в сам День Победы. В июне россияне отдохнут три дня подряд - с 10 по 12 июня (День России). В ноябре выходными будут также три дня, с 3 по 5 ноября (4 ноября - День народного единства).

Кстати, ранее в список обязательных для рассмотрения Госдумой инициатив вошло предложение КПРФ о сокращении новогодних каникул. В этом документе парламентарии предложили объявить нерабочими новогодними праздничными днями 31 декабря, 1, 2 и 3 января, а 4, 5, 6 и 8 января сделать рабочими. В КПРФ свою инициативу объяснили тем, что россияне в начале нового года якобы остаются без зарплаты. Законопроект уже направили в комитет Госдумы по труду и соцполитике. Однако председатель комитета Ярослав НИЛОВ заявил, что инициатива вряд ли будет поддержана профильным комитетом, так как «просто забирать выходные неправильно».

Собств. инф.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Большой лёд
Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу
Ангарчанин стал бронзовым призёром
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Не пущу!
Горел автомобиль
Погибли у Картагона
Все новости категории

Общество
Не теряйте «Время»!
События недели
Каникулы не отобрали
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (155)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru