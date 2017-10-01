События недели

Новый бассейн с дорожкой на 25 метров открыт только для членов спортивного клуба World Class. Исключение сделано для детей, которым можно купить абонемент на посещение бассейна.
«Мечниковская простокваша» ангарской фирмы «Лактовит» отмечена золотой медалью на всероссийской научно-практической конференции в Адлере.
Несколько сотен участников собрал в Иркутске 12 октября митинг предпринимателей в защиту малого бизнеса. Ангарчане участвовали в нем с лозунгами «Ангарск - простор для коррупции» и шариками «Петров плюс Шарков».
Ангарчанам показали, какой будет новая автостанция на старом месте. Автор проекта – архитектор Сергей МЕРКУРЬЕВ. Инвестор - ООО «Спец-СтройСервис». Предварительная стоимость - 20 миллионов рублей. Начало работ - 25 октября. Открытие - апрель 2018 года.
С октября 2017 года Ангарск (и Иркутск) начинает платить за тепло только в течение отопительного периода. По предварительным оценкам специалистов это приведет к увеличению роста начислений за тепло в зимние месяцы более чем в 2 раза.
Первый международный хоккейный матч в «Ермаке» 17 октября закончился победой ангарской команды над китайской со счетом 2:0. Подробности http://angvremya.ru