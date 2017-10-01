.
,

Не теряйте «Время»!


+1

Сегодня, 11:51
 Количество просмотров: 230
    

Не теряйте «Время»!
В любом случае будем полезны нашим читателям.

- Как вы устроились на новом месте? – поинтересовалась я из вежливости у мамы дочкиной одноклассницы, когда та переехала в Ангарск из Усолья.

- Друзей нет. Куда можно вечером сходить, не знаем. Город-то незнакомый, так что пока просто работаем, - призналась она.
Я предложила ей выписать газету «Время». На месяц. Тогда это стоило чуть больше 50 рублей.

- Только представьте: три раза в неделю вам в почтовый ящик будут приносить городские новости. 12 номеров вполне достаточно, чтобы познакомиться с Ангарском. Лучше любого экскурсовода. И дешевле.

В следующий раз мы встретились с ней через 1,5 месяца. Знаете, где? В отделе подписки нашей газеты.
- К хорошему быстро привыкаешь, - улыбнулась она. - Покупать только четверговый номер мне не понравилось. Дороже выходит.

С тех пор прошло три года. У женщины появились друзья. И в Ангарске она уже неплохо ориентируется. Но мы продолжаем встречаться в коридорах редакции каждый раз, как она приходит продлить подписку. И делает это заблаговременно, не желая потерять ни один номер «Времени». И таких у нас 14 тысяч человек!

Одни делают это по привычке, переняв традицию от родителей. Другие проникаются доверием, когда журналисты газеты решают, казалось бы, неразрешимый вопрос. Третьи начинают читать о других после статьи о себе. Бывает, что кто-то уходит, но спустя время возвращается. И признается: «Мы соскучились».

Мы ждем всех. Мы рады всем. Работаем для каждого подписчика. И для того чтобы не прервалась налаженная с вами связь, мы готовы сами, наряду с почтальонами, оформлять подписку. Даже квитанции с собой носим. Нам важно, чтобы вы читали каждый наш номер. Тогда задаваемых вопросов, на которые мы уже отвечали, станет меньше. А то, бывает, позвонит человек и говорит: «Мне сказали, что кто-то когда-то что-то писал про то, что меня интересует. Дайте почитать. Я куплю».

А теперь посчитайте. Любой номер нашей газеты в розницу стоит 14 рублей. В газетных киосках они продаются по четвергам. В ноябре четвергов будет пять. Умножаем количество номеров на цену. Получается 70 рублей. За эти же деньги вы можете получать в 2,5 раза больше газет в месяц, если оформите подписку.

Узнать как подписаться вы можете по тел.: (8-3955)-52-29-55, 8-950-0134-7730 (отдел доставки).

Галина ЛЕМЗЯКОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Большой лёд
Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу
Ангарчанин стал бронзовым призёром
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Не пущу!
Горел автомобиль
Погибли у Картагона
Все новости категории

Общество
Не теряйте «Время»!
События недели
Каникулы не отобрали
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (155)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru