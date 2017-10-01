Не теряйте «Время»!

- Друзей нет. Куда можно вечером сходить, не знаем. Город-то незнакомый, так что пока просто работаем, - призналась она.Я предложила ей выписать газету «Время». На месяц. Тогда это стоило чуть больше 50 рублей.- Только представьте: три раза в неделю вам в почтовый ящик будут приносить городские новости. 12 номеров вполне достаточно, чтобы познакомиться с Ангарском. Лучше любого экскурсовода. И дешевле.В следующий раз мы встретились с ней через 1,5 месяца. Знаете, где? В отделе подписки нашей газеты.- К хорошему быстро привыкаешь, - улыбнулась она. - Покупать только четверговый номер мне не понравилось. Дороже выходит.С тех пор прошло три года. У женщины появились друзья. И в Ангарске она уже неплохо ориентируется. Но мы продолжаем встречаться в коридорах редакции каждый раз, как она приходит продлить подписку. И делает это заблаговременно, не желая потерять ни один номер «Времени». И таких у нас 14 тысяч человек!Одни делают это по привычке, переняв традицию от родителей. Другие проникаются доверием, когда журналисты газеты решают, казалось бы, неразрешимый вопрос. Третьи начинают читать о других после статьи о себе. Бывает, что кто-то уходит, но спустя время возвращается. И признается: «Мы соскучились».Мы ждем всех. Мы рады всем. Работаем для каждого подписчика. И для того чтобы не прервалась налаженная с вами связь, мы готовы сами, наряду с почтальонами, оформлять подписку. Даже квитанции с собой носим. Нам важно, чтобы вы читали каждый наш номер. Тогда задаваемых вопросов, на которые мы уже отвечали, станет меньше. А то, бывает, позвонит человек и говорит: «Мне сказали, что кто-то когда-то что-то писал про то, что меня интересует. Дайте почитать. Я куплю».А теперь посчитайте. Любой номер нашей газеты в розницу стоит 14 рублей. В газетных киосках они продаются по четвергам. В ноябре четвергов будет пять. Умножаем количество номеров на цену. Получается 70 рублей. За эти же деньги вы можете получать в 2,5 раза больше газет в месяц, если оформите подписку.Узнать как подписаться вы можете по тел.: (8-3955)-52-29-55, 8-950-0134-7730 (отдел доставки).