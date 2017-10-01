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РАБЫ ПРИВЫЧКИ


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Вчера, 16:25
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РАБЫ ПРИВЫЧКИ
Завершена реконструкция участка Ленинградского проспекта от ул.Космонавтов до ул.Енисейской. Однако ещё не все поняли, как ездить по-новому. Сегодня ГИБДД помогает освоить новые привычки ангарским водителям.
Как сообщает администрация АГО, в ходе планировки данного участка предусмотрено обустройство тротуаров для удобства жителей с ограниченными возможностями здоровья. Качество исполнения проверял инвалид-колясочник Эдуард Гаврилкин. Он высказал замечания по градусу уклона и высоте пандуса. Подрядчикам предстоит устранить все недочёты в течение недели.

Реконструкция Ленинградского проспекта обошлась местному бюджету в сумму более 15,5 миллионов рублей.

РАБЫ ПРИВЫЧКИ


РАБЫ ПРИВЫЧКИ
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