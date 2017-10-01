Кому и зачем она нужнее

Василий Ефимович ГАЛЧАНСКИЙ, 1943 года рождения, с трудом передвигается на костылях. Но на своей земле, в своём подсобном хозяйстве он делает всё сам с супругой Татьяной Григорьевной, бывшей учительницей. И не только в огороде. Много лет пенсионеры для собственных нужд вспахивают поле в 15 соток напротив своих ворот.Говоря о работе на земле, Василий Ефимович цитирует ДОСТОЕВСКОГО: «Земля – всё!» И добавляет: «А уж из земли и всё остальное: свобода, жизнь, честь, достаток». Именно это поле и волнует Василия Галчанского. Пашет-то он его на птичьих правах, сажает картофель. А хотел бы получить в собственность, чтобы поставить на нём теплицы и быть уверенным, что простоят они ещё долго, а не снесут их бульдозером.На разговор депутата Шопена с Василием Галчанским подтягиваются местные мужики. Все проблемы бывшей деревни Совхозной стараются донести до депутата, в глазах в очередной раз блещет надежда – кому только они это уже ни рассказывали!Александр ПАРЫГИН, 45 лет, работник рыбобазы в Мегете, отец двоих сыновей:- Я живу здесь с рождения. Раньше мы были деревней с магазином, совхозом. Сейчас у нас нет никакого статуса! Нас нет на картах. Я работаю на 28 сотках земли, держу 5 голов крупного рогатого скота, пашу с утра до ночи. Почему я не могу ничего узаконить? Почему-то вдруг мы оказались в рекреационной зоне. А ведь история деревни начинается с 40-х годов прошлого века. Столько лет здесь жили люди, ставили избы! Смотрите, сколько кругом старых фундаментов. Сегодня нас здесь 40 дворов осталось. Есть и молодые, которые хотят здесь жить, работать на земле. Но ничего в собственность получить невозможно! Плюнули на нас! У меня сыновья ездят учиться в город, так еле добираются. 14 тысяч на их проезд тратим – то на автобус, то на электричку. Транспорт ходит как попало!Евгений КОКОВИН, 40 лет, работник азотно-тукового завода, отец троих детей, рассказывает депутату:- Я живу в двухквартирном бараке. Соседнюю квартиру соседи заколотили, уехали в Мегет. Та часть дома гниёт, всё на мою переходит. А я понимаю, почему они здесь жить не хотят. Нашим детям даже учиться невозможно, я вожу своих на машине в город. На бензин трачу 10 тысяч в месяц. Раньше 103-й автобус ходил по удобному расписанию. Сейчас непонятно что происходит. Даже не останавливаются автобусы возле нас. Мы написали письмо в администрацию ШУНОВОЙ, получили ответ: нет средств оборудовать остановку. Да хотя бы просто остановите автобус, чёрт с ней, с остановкой!Геннадий РУЗМАНОВ, живёт только тем, что работает на земле:- Я два года назад на своём участке прописался, мне в паспорте поставили адрес: 5155-й километр ВСЖД. А у моего 20-летнего сына, который со мной же проживает, в этом году в паспорте поставили: «Автодорога Старомосковская». У дяди Васи, который с 94-го года здесь живёт, прописка в деревне Совхозной. Так кто мы? В прошлом году хоть дорогу к нам положили хорошую. Но это нас даже пугает. Где-то мы слышали, что у нас тут небедные люди собираются коттеджный посёлок строить… Самосвалы по новой дороге ездят день и ночь, гравий возят.Депутат внимательно слушал. И не удержался:- К кому из администрации вы уже обращались со своими проблемами?- Мэру ПЕТРОВУ писали о том, что просим участки для ведения подсобного хозяйства. Ответ пришёл за подписью заммэра ГОЛОВКОВА: не все сведения мы предоставили об участках, не все документы собрали. А где эти сведения брать, как это всё собрать, мы даже и не знаем, - отвечает Василий Галчанский. - Мы же люди простые, в землю свою уткнулись и пошли сеять, пахать. Земля для нас действительно всё.Депутат Заксобрания пообещал жителям Совхозной помочь в организации встречи с представителями городской администрации и депутатом Думы АГО, который избран от данной территории, Василием РОГОВЫМ.- Я хочу, чтобы они прямо приехали к вам сюда и сами осмотрели, как здесь люди живут, - пообещал Виктор Шопен.Вот бы только встали со своих кресел до холодов. На Совхозной даже помещения подходящего для общего сбора нет…