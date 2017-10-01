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ДК и голуби


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Вчера, 16:19
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Зачем птицы и звери ходят во Дворец

Лучшая работа – это хобби. Но если уж так не сложилось, хобби можно завести и на самой работе. Так сделали работники сцены ДК «Нефтехимик». Практически создали свой контактный зоопарк.

ДК и голуби
Голуби здесь, как собаки, ждут своих хозяев.

54-летний Владимир ДЕМЕНТЬЕВ – разнорабочий Дворца культуры. Отнести реквизит, перетащить лавки, ступеньки – всё это на нём. Большой суровый мужик с усами и в робе для грязной работы расплывается в улыбке, как только разговор заходит о голубях и белках за Дворцом.
- Пойдём, я тебе покажу! – глаза сверкают. Насыпает в карман семечки.
Как только со скрипом отворяется тяжёлая металлическая дверь, со всех сторон на крылечко слетаются толстые и уже прирученные птицы.
- Они уже нас знают, - говорит Владимир. - Начали подкармливать, так и приручили. У каждого из них свой характер, судьба. Например, вот этот, - Владимир аккуратно держит на руке присевшего к нему серого пернатого. - У него голова была пробита, подрался со своими. Думали, умрёт, но ничего, рана затянулась за пару недель.
Тут же подлетает самый задиристый, налетает на бывшего инвалида, сгоняет его с места. Самое время доставать семечки – нельзя разочаровывать подопечных. Дрессировщик-самоучка выставляет руку.
- Уууу… сейчас драться начнут, - и точно, в эту же секунду руку, грудь, шею и даже голову Владимира облепляют птицы, начинают бить друг друга крыльями. - Приручить можно любую птицу. Вот мне тут коллега жаловалась, что у неё попугай уже два года никак не может привыкнуть садиться на руку, шугается. А ведь секрет простой: нужно не кормить его некоторое время, а потом дать корм с руки. Голод сильнее страха.
Белки здесь тоже ручные. В парке вообще их много. Как и людей. Несколько раз приходилось первых спасать от вторых.
- Как-то выхожу на улицу, реквизит нужно было вынести. В это время белка шмыг – и во Дворец. Забилась в угол. Она как будто болела. Мы с мужиками налили ей молока в мисочку, насыпали орешек. Одыбала! - Владимир считает, что белку спасла еда. Но на самом деле – любовь и забота. Теперь она приходит в гости – живёт-то по соседству.
- Люди страшные попадаются. Иногда отстреливают белок в парке. Не знаю, уж кому и чем они тут помешали. Сижу, курю на крылечке, слышу – выстрел. Мы с мужиками побежали смотреть что случилось, кто пострадал. С дерева из дупла выпал бельчонок – из носа кровь. Мы его к себе забрали, выхаживали по той же схеме – выжил! А извергов так и не нашли.
Сейчас всякий перекур у «нефтехимиков» - как репетиция выступления. Але-оп, и птица перелетает с одной руки на другую. Садится на голову или, как пиратский попугай, на плечо. Сидит, ждёт, пока хозяин докурит и даст уже семечек.
- Я вот иду на работу, знаю, что, кроме обеда себе, нужно взять обед птицам, белкам. Всегда надо о ком-то заботиться. Хоть о голубе, хоть о муравье. Так сердце не черствеет.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Ильи КИСЕЛЁВА
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