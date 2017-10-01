Работаем за четверых

Факты об Ангарске, которые вы, возможно, не знали

1 В Ангарском городском округе живет 238 тысяч 500 человек. Из них 61 387 человек трудоспособного населения и 41 183 человека старше этого возраста. Город стареет. Это факт.2 За 9 месяцев этого года зарегистрировано 2 227 рождений и 2 649 смертей, 1 474 заключения брака и 904 случая расторжения. 118 ангарчан поменяли имена и отчества. 26 детей были усыновлены, для 539 детей установлено отцовство. Население города по-прежнему идет на убыль.3 С начала года родители чаще всего называли новорожденных девочек именами Виктория, София, Анна, Дарья и Мария. У мальчиков это Артём, Максим, Александр, Тимофей и Кирилл.4 В рейтинге муниципальных объединений Иркутской области по рождаемости АГО стоит на 29-м месте. В ТОП-5 входят Баяндаевский, Осинский, Эхирит-Булагатский, Усть-Удинский и Нукутский районы. По смертности АГО на 32-м месте. Выше всего показатель смертности в Мамско-Чуйском, Куйтунском, Катангском, Нижнеудинском районах и в Черемхове. (Во всех случаях речь идет о показателе на тысячу населения.)5 Занятость населения на конец 2016 года в АГО составила 56 703 человека. То есть работает всего четверть ангарчан.6 Среднемесячная оплата труда в АГО составляет 40 875 рублей. Если честно – не верится. Выше этот показатель в Иркутске (43 855 рублей) и в северных районах области: Жигаловском (43 738,1), Казачинско-Ленском (44 410), Усть-Илимском (52 480), Катангском (67 217,8), Бодайбинском (67 871,9).7 Ввод в действие жилых домов в АГО в январе-сентябре 2017 года составил 3454 кв. м общей площади (32 квартиры). В эксплуатацию был введен один 8-квартирный дом и 24 квартиры индивидуального жилищного строительства. Это в 6 раз меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Для сравнения: в Братске эти показатели составляют 8 151 кв. м и 129 квартир соответственно. Ангарский район оказался в конце списка после Тайшетского района (51 квартира), Усть-Удинского (75), Усть-Кутского (226), Шелеховского (343) и даже соседнего Усольского района (38).8 По состоянию на начало 2017 года фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 0,9 кв.м. На территории АГО расположено 969 стационарных и 410 нестационарных торговых объектов. Неудивительно, что в сфере розничной торговли в АГО занято около 10 000 человек. То есть пятая часть работающего населения города.9 Средний чек ангарчанина за один поход в магазин в сентябре вырос на 1,2% и составил 524 рубля.