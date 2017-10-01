Почему женщины выносливее мужчин

Зампредседателя организации Евгения ДАВЫДОВА замечает:- Увы, мужчины наши долголетием похвастаться не могут. Тем более что служба в милиции никому здоровья не добавила. Но женщины, как известно, двужильные.80-летие отмечает подполковник Клара Ивановна САЛОМАТИНА. Из них 30 лет отдано расследованиям.- Я так полюбила свою работу, что ушла в милицию с третьего курса юрфака. У меня папа, погибший на войне, был милиционером.С новичками тогда не церемонились. Сразу давали сложные дела. Если выплыл – будешь работать дальше. Со временем Клара Ивановна стала лучшим спецом по расследованиям ДТП.Даже на пенсии Саломатина не могла сидеть спокойно. Пошла в адвокаты! И только совсем недавно решила: хватит, 61 год трудового стажа!У инспектора уголовного розыска Надежды Михайловны ПОПОВОЙ стажа поменьше, но и лет ей «всего» 70.- Полем моей деятельности были сбежавшие преступники и неопознанные трупы. Не очень увлекательно? Ну это как посмотреть.Нет, она никого «не вязала», а из Макарова стреляла только на стрельбище. Чего скрывать? Поначалу коллеги с интересом ждали, как себя поведет инспектор Попова при виде какого-нибудь очень страшного трупа. Не дождались. Хоть и неприятно было, но характер взял верх. И на пенсии тоже отсиживаться не хотелось.- Ну и ладно, буду мясокомбинат охранять. Тоже кому-то надо.Почему этим женщинам удалось прослужить всю жизнь в системе МВД, где многие, чего греха таить, уходят, как только минимальный срок для пенсии выслуживают? Скорее всего потому, что перед тем как надеть погоны, жизнь не раз их брала на излом. Не было у них ни пап, ни мам, за которыми можно как за каменной стеной жить. Кто прошел такую школу выживания, закаляется на всю жизнь.