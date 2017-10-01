Почему электронный учебник проигрывает бумажному

- Сходите ещё раз в наш так называемый планшетный класс, посмотрите, как теперь наши дети учатся! – в редакцию нашей газеты обратились родители учащихся 3г класса школы № 24. Именно их детей тогда мы фотографировали на уроке с планшетами, рассказывая о передовом опыте. Сегодня у 16 детей из 25 учебные планшеты сломались. Теперь это обычный 3-й класс, занимающийся по бумажным учебникам.Напомним, что планшеты были куплены родителями не абы какие и не абы где. Всем, кто откликнулся на предложение директора школы № 24 Александра ЧИКИШЕВА записаться тогда в 1г класс и купить ребенку планшет за 16 500 рублей, была названа конкретная иркутская фирма «Форус», где надо эти планшеты покупать.Елена ГОРОШИНСКАЯ, мама третьеклассницы из экспериментального класса, рассказала нашей газете:- Полноценно с планшетами мы учились только в первом классе. Тогда если поломки и случались, то незначительные. По озвученным нашей учительницей Оксаной ФОМЕНКО правилам, сломанный планшет мы передавали ей, а она – представителям фирмы. Во втором классе планшеты уже стали ломаться регулярно. Конкретно наш постоянно находился в ремонте: западала кнопка включения. Уже тогда мы стали заниматься по бумажным учебникам. Кроме того, после первого класса Оксана Николаевна Фоменко уволилась и уехала из Ангарска.Во втором классе родители обратились к директору школы.- Директор сказал: кто вас заставлял покупать планшеты именно в этой фирме? - рассказывает Елена Горошинская. - При чём здесь школа? Но нам действительно выбора марки планшета и места покупки не давали! Есть в нашем классе семья, которая поздно записывала ребенка в школу, место оставалось только в 1г классе. Директор им так и сказал: возьмем ребенка, но условие – приобретение планшета в конкретной фирме.Ответ директора родители показали нашей газете – на четырех листах директор школы объясняет управлению образования свою позицию: инициаторы эксперимента не мы, а Министерство образования, они же выбирали фирму. У родителей, пишет дальше директор, не было обязанности приобретать планшет именно в этой фирме. «Марка планшета на школьном уровне вообще не обсуждалась… я ничего гарантированно никому не обещал…» А последнее предложение такое: «То, что данный вид обучения нравится и родителям, и детям, является хорошим показателем нашей работы и хорошим ресурсом для проекта в целом...» Кому нравится? Тем девяти, у кого планшеты ещё целые?Обращения непосредственно в фирму «Форус» от родителей тоже были. Но по прошествии года фирма ответила, что гарантийный срок окончен, претензии не принимаются. Елена Горошинская заказала независимую экспертизу своего планшета в Иркутске. Эксперты обнаружили следы вскрытия, термического воздействия, неровно припаянную кнопку, не закрепленную должным образом аккумуляторную батарею. Первичную причину поломки установить не смогли, но изделие признали неисправным. Сказали: необходима замена платы, цена которой равна больше половины стоимости планшета.И такой переписки у родителей 3г класса целая папка – в Министерство образования области, в управление образования, в прокуратуру. Куда бы ни писали, всё спускают на директора школы.Чего хотят родители? За свои деньги они хотят по-прежнему перенимать передовой опыт, который, к слову, Чикишев подсмотрел в Новосибирске и загорелся. Об этом он рассказывал нашей газете два года назад с гордостью.Мы хотели услышать комментарий Александра Анатольевича по данной проблеме, но на момент нашего обращения он находился на больничном и посоветовал нам поговорить со своим заместителем Оксаной СЕРЕБРЕННИКОВОЙ. Оксана Викторовна объяснила:- Планшеты – это собственность родителей, приобретенная ими в фирме «Форус». Претензии поступают не от всех родителей, там у нас одна мама-активист (под претензией стоят 15 подписей родителей. – Прим. авт.). Она обвиняет во всем школу и требует, чтобы ей выдали новый планшет. Как мы можем выдать? Мы готовы были работать и дальше, фирма «Форус» не отказывалась от ремонта планшетов, они приезжали, забирали, ремонтировали. Но эта мама только требует, и всё, не хочет идти на компромисс. Сломаны всего шесть или семь планшетов. Мы собирали родительское собрание, обсуждали, как будем работать дальше с этим классом, родители сказали: надоели склоки из-за поломок, давайте учиться по бумажным учебникам.У нас точно по таким же планшетам учится второй класс – там же приобретали, в фирме «Форус», никаких проблем нет. В этом году мы набрали ещё и первый класс, обучающийся по планшетам, правда, покупали планшеты Prestigio, в другой фирме, по акции за 10 990 рублей. Мы не считаем, что эксперимент провалился, по-прежнему на каждой параллели набираем один планшетный класс.Для объективности оценок мы побывали и в школе № 14. Здесь эксперимент с планшетами, по словам учителей, оказался удачным. Тогда же, в 2015 году, учитель Ирина ШАЛИНА набрала первый планшетный класс. Она по-прежнему с ним работает. Планшеты здесь приобретали по той же цене, в той же фирме «Форус». Поломки за эти годы тоже случались. Одному ученику даже пришлось приобрести новый планшет, точно такой же, но уже в Ангарске. Система ремонта налажена, кстати, школой. Всё, связанное с планшетами, курирует замдиректора по информационным технологиям школы № 14 Максим МЕРЗЛЯКОВ. И каждый год школа набирает по одному планшетному классу на параллель, есть уже и второй, и первый – всего три на школу.Учителя 14-й своим опытом очень гордятся, отмечают высокий уровень развития своих ребят. Уже давали открытые уроки для директоров школ соседних районов – способствуют распространению опыта.Делаем вывод: планшет – это хорошо, но при условии, что рядом будут люди, которые взвалят на себя все сложности его использования, и будут тащить эту лямку. Пока ещё техника без человека работать и учить не может.