Главе Мегета грозит статья

Следственный отдел СКР по Ангарску закончил расследование дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

И.о. главы Мегетского муниципального образования 37-летняя Надежда КУРЗЕНКО, которая руководила поселением в 2014-2015 годах, обвиняется в превышении должностных полномочий. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.



По версии следствия, в декабре 2014 года Надежда Аркадьевна подписала договор с одной из коммерческих организаций на поставку каналопромывочной машины. Договор был подписан на основании аукциона. Его выиграло предприятие из Орла. На сумму 3 миллиона рублей они должны были пригнать в Мегет технику, которая позволила бы снизить тарифы по откачке выгребных ям. Деньги на покупку в посёлок пришли из области по программе «Народные инициативы». 90 процентов затрат оплатила региональная казна, 10 – муниципалитет.

- Условия участия в областной программе такие, что необходимо подписать все документы и оплатить товар до 20 декабря. Иначе субсидия вернётся обратно в область. Поэтому чиновник, не дожидаясь получения техники, подписала акты о её приёмке и распорядилась оплатить покупку, - объяснил нашей газете анонимный источник.

Но до Мегета техника так и не добралась. Как объяснили в фирме, в Омске у машины сломался двигатель. Чтобы устранить поломку, нужны были ещё 200 тысяч. Непредвиденные расходы опять оплатила казна. А дальше – объединение поселений в округ, суматоха, передача прав и документации… После того как администрация Мегета была ликвидирована, заниматься машиной, которая уже несколько месяцев не может дойти до своего заказчика, должна была администрация созданного АГО. В итоге машина год простояла в Омске. А сейчас и вовсе никто не знает, где она.

- Фактически каналопромывочная машина не поступила, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов муниципального образования, - сообщают в следственном комитете.

Надежда Курзенко, по нашим данным, сейчас нигде не работает, находится в отпуске по уходу за маленьким ребёнком.

Расследование уголовного дела закончено и передано в Ангарский городской суд.



Ольга КНЯЗЕВА