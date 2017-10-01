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СУРОК НЕ ВИНОВАТ!


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Вчера, 16:43
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Учитесь жить не скучно


Лето закончилось, уже и осень на исходе. Зима придёт внезапно, как у нас это всегда бывает. Раз, и в буквальном смысле снег на голову. И нате вам, получите и распишитесь - распорядок жизни на ближайшие полгода. Работа-дом-сон… День сурка. Сибирская национальная традиция: залечь в берлогу, чтобы пережить зиму.

СУРОК НЕ ВИНОВАТ!
Не кормите депрессию, кормите белок!

А как её пережить, если иногда кажется, что она длиннее, чем жизнь? Ведь проблема не в том, чтобы переобуть машину и достать тёпленькое из шкафов. Проблема в другом. В том, чтобы переформатировать на зиму свои привычки и свой досуг. Чтобы они не казались такими бесконечными и тёмными, эти отвратительно одинаковые зимние вечера.
Вот только не надо про то, что у нас у всех домашних дел и так много и нам не до досуга. Неправильно это – закапываться по уши в бытовуху: накрываться медным тазом уборки, прожигать свои лучшие часы на кухне и расписываться в своём бессилии в тетрадях детей.

СУРОК НЕ ВИНОВАТ!
У нас есть спортзалы не только в четырёх стенах.

Времени всё это дело пожирает много, а вспомнить нечего. И осадочек, знаете, какой остаётся? Протрать (поняли, что в середине этого слова должна быть другая буква? – Прим. авт.) драгоценные часы своей жизни! А потом не жалуйся, что мучительно больно за бесцельно прожитое!
В общем, зима - это не повод тосковать у окна и греть квадратную от гиподинамии задницу на батарее. Это повод напрячься и вспомнить всё. Чего мы недодали себе за свою жизнь? В чём обделили себя? Пора навёрстывать!
Например, если вы с детства любили петь, а работаете на стройке, то самое время пойти и записаться в хор. Потом на новостройке, при хорошей акустике на голых бетонных стенах, знаете, как будет звучать ваш голос? Или если вам нравится плавать, а в речку уже не залезешь, пришла пора взять абонемент в бассейн. А если вы всю жизнь мечтали научиться играть на гитаре, можно ведь записаться на курсы! Не бойтесь, что Юрий ЛОЗА раскритикует, вы же для себя стараетесь!

Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА
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