АНГАРЧАНКА В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

АНГАРЧАНКА В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХВсего в конкурсе принимали участие 46 старшеклассников из 41 населенного пункта области. В финал прошли только 12. В течение четырех дней, с 16 по 20 октября, участники конкурса жили на базе отдыха «Галактика» и проходили там испытания: писали эссе на тему «Россия – устремленная в будущее страна», презентовали себя, участвовали в дебатах, пресс-конференции, конкурсе на эрудицию. Единственный этап, который требовал подготовки дома – это мастер-класс.Лучшим учеником года назван парень из Усть-Илимска. Из двух ангарчанок Алиса КАЛЬК, 10-классница школы с углублённым изучением английского языка № 27, вошла в тройку лидеров и привезла домой диплом лауреата и видеокамеру.Алиса, как и положено ученице лингвистической школы, показывала мастер-класс на тему «Английский язык в брендах». Она отличница, свободно говорит на двух языках – английском и немецком. В ближайшие дни во второй раз улетит на стажировку в Германию.Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,фото Андрея КЛИМОВИЧАОдна из лучших учениц области Алиса КАЛЬК из школы № 27 будет врачом-стоматологом, как и все в её семье.