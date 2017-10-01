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АНГАРЧАНКА В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ


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Вчера, 20:57
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АНГАРЧАНКА В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

В минувшую пятницу в иркутском ДК «Дружба» были подведены итоги областного этапа конкурса «Лучший ученик года-2017».
Ангарск на нём представляли две старшеклассницы – Алёна СЕРЁДКИНА из лицея № 1, победитель городского этапа, и Алиса КАЛЬК из школы № 27, занявшая в городе второе место.
Всего в конкурсе принимали участие 46 старшеклассников из 41 населенного пункта области. В финал прошли только 12. В течение четырех дней, с 16 по 20 октября, участники конкурса жили на базе отдыха «Галактика» и проходили там испытания: писали эссе на тему «Россия – устремленная в будущее страна», презентовали себя, участвовали в дебатах, пресс-конференции, конкурсе на эрудицию. Единственный этап, который требовал подготовки дома – это мастер-класс.
Лучшим учеником года назван парень из Усть-Илимска. Из двух ангарчанок Алиса КАЛЬК, 10-классница школы с углублённым изучением английского языка № 27, вошла в тройку лидеров и привезла домой диплом лауреата и видеокамеру.
Алиса, как и положено ученице лингвистической школы, показывала мастер-класс на тему «Английский язык в брендах». Она отличница, свободно говорит на двух языках – английском и немецком. В ближайшие дни во второй раз улетит на стажировку в Германию.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Андрея КЛИМОВИЧА

АНГАРЧАНКА В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
Одна из лучших учениц области Алиса КАЛЬК из школы № 27 будет врачом-стоматологом, как и все в её семье.
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