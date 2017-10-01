Япона-мама

Зачем Ангарску зарубежный брат

В паркетном зале Дворца, помимо ресторанов доставки суши, собралась молодежь, которая действительно серьёзно увлекается японской культурой. Она так плотно вписалась в нашу жизнь, что мы уже перестали замечать её и оценивать как чужеродный элемент. А подростки даже имена духов японской мифологии и героев аниме знают лучше, чем имена русских царей.- Это сейчас очень модно! Мы шьём костюмы, делаем грим и представляем себя этими загадочными существами. Благо сейчас всё доступно – линзы, чтобы сделать кошачьи глаза, кимоно, маски, - рассказывают ребята из «Байкал-Гик». Это такое общество популярной культуры, которое объединяет фанатов аниме, компьютерных игр, фантастических книг, фильмов. На ежегодный фестиваль собирается около трёх тысяч человек со всей области.Или вот другое увлечение, корни которого тоже сидят в Японии, - настольная игра риичи-маджонг. Интеллектуальная, так что не для всех. В Иркутске есть целый клуб любителей маджонга, в Ангарске она только зарождается. По виду игра напоминает домино. По смыслу – покер, только вместо карт кубики. Суть в том, что нужно собрать 14 одинаковых кубиков. Игра может длиться несколько часов, с игроков от напряжения, признаются профессионалы, может сойти не один пот. Попотеть над маджонгом можно было и здесь.Из японской кухни были представлены только суши. У всех одинаковые. Выделился только один ангарский ресторан: повар решил прямо на глазах у гостей приготовить стейк из тунца, а украсить его элементами из молекулярной кухни. В итоге стейк лежал на тарелке с зелёными желеобразными шариками, пеной, посыпан был какой-то мукой. Всё это повар сделал сам!- У нас в Ангарске такому не учат. Я изучал молекулярную кухню сам – читал, смотрел в Интернете. Это не так сложно, как кажется, - 24-летний Ёдгор ЯКУБОВ на кухне с 17 лет. Говорит, что настоящий повар, как художник, всегда должен искать что-то новенькое и интересное.Зачем нужно брататься с японцами и что это даёт Ангарску?По сути договор о побратимстве городов разных государств предполагает обмен в сфере культуры, спорта, образования. На практике взаимодействие сводится к тому, что делегации ездят друг к другу в гости. Наши ездили в последний раз в Комацу в 2012 году. Японцы приезжали в Ангарск на юбилей города. Не стоит надеяться на экономическое сотрудничество или инвестиции. Простым людям от такой дружбы ни холодно ни жарко. А вот представители администрации имеют возможность путешествовать за бюджетный счёт.Единственный плюс в том, что наши школьники ездят в Японию по программе обмена. Но такая программа на самом деле действует со многими странами. Это заслуга школ, родителей, самих учеников. В отличие от делегации администрации родители платят за всё из своего кармана.- Моя дочь поедет в Японию в ноябре. Делегация из 10 человек. Она хорошо разговаривает на английском, так что проблем, думаю, не будет. Летом в этом году мы принимали у себя японскую школьницу Айри, - рассказывает Ольга БАРХОТКИНА.16-летняя Айри прилетала в Ангарск в составе делегации из 10 человек, детей расселили в семьях. Единственное условие – чтобы ребёнок или родитель принимающей стороны владели английским.Отметим, что Ангарск и Комацу дружат уже больше 14 лет. И многие были уверены, что мы давным-давно являемся городами-побратимами. По крайней мере администрация АГО именно так всё преподносила. Оказалось, что дружим, но без официальной бумажки. Подписать её японская сторона согласилась только в этом году.