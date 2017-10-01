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Займи себя сам


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Сегодня, 01:14
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Сколько нужно, чтобы начать

Наша газета часто пишет о ярмарках вакансий, которые проходят в центре занятости населения. Надо признать, немногие, штурмующие столы работодателей, находят себе работу. Самым активным специалисты ЦЗН предлагают возможность получить субсидию из областного бюджета в размере 58 800 рублей для создания собственного бизнеса (самозанятости).

Займи себя сам
Ситуация на ангарском рынке труда острее с каждым годом. Но открыть своё дело на областную субсидию могут только 4 человека в год.


Начальник отдела рынка труда центра занятости Елена ЗАКУРДАЕВА рассказала нашей газете, что соискатель на получение субсидии может заявить любое дело. Но в АГО приоритетными видами деятельности являются бытовые и транспортные услуги, общественное питание, народные промыслы и ремесла, сельское хозяйство, сбор и переработка дикоросов, обрабатывающие производства.
- Если человек захочет заниматься, к примеру, торговлей или созданием Интернет-сайта, мы проконсультируем, как это сделать, но на оказание финансовой помощи он претендовать не сможет, - подчеркнула Закурдаева.
В 2017 году за консультациями по субсидиям обратились 28 человек. Однако заявления подали только четверо, реально оценив свои возможности - занятие выбранным видом деятельности не меньше года, оплата налогов. Самый интересный бизнес-проект - изготовление сувениров и подарочной продукции представила 32-летняя ангарчанка Дина.

- Медальницы, фоторамки, различные топперы (украшения для тортов) и многое другое из того, что я делаю и продаю, уже изготавливают в других городах. Я только подхватила идею, - рассказала она.
На субсидию Дина купила компьютер и кое-что по мелочи. Основные же траты (покупка станка и других приспособлений) легли на семейный бюджет.
Вторым предпринимателем стал 60-летний житель Мегета Сергей. Мужчина попал под сокращение на предприятии, когда до пенсии оставалось 1,5 года.
- Никому не пожелаю оказаться в таком положении. Куда бы ни обращался, везде смотрят на возраст, – поведал он свою невеселую историю.
У Сергея когда-то был небольшой опыт работы с пчелами, который он вспомнил и решил поставить на коммерческие рельсы. Однако субсидии хватило лишь на покупку шести пчелиных семей, в результате летом пасечник накачал всего две фляги меда.
- Чтобы полноценно заниматься этим делом, нужно 20-30 пчелиных семей. К тому же пчеловодство – бизнес, который нарабатывается годами. Собственных денег у меня нет, а кредиты я не беру принципиально.

Еще один ангарчанин, получивший финансовую помощь, - 22-летний Никита, через год после окончания Ангарского медколледжа встал на учет в службу занятости, представил бизнес-план и получил субсидию на прокат и аренду товаров для отдыха. В апреле Никита купил пять гироскутеров, которые уже два лета очень популярны у детей и молодежи, и сдавал их в парках в аренду. Но с наступлением холодов бизнес пришлось закрывать, а гироскутеры продавать.
Получается, Никита нарушил условия договора с ЦЗН, проработав менее года. С другой стороны, специалисты центра занятости не могли не знать о сезонности его вида деятельности. И отдав предпочтение Никите, возможно, лишили финансовой поддержки того, кто нуждался в ней больше.
По условиям предоставления субсидии она должна быть израсходована в течение трех месяцев, в ЦЗН представлен подлинник платежных документов, чтобы составить акт о целевом расходовании средств. Через год специалисты центра занятости встречаются с получателем субсидии, чтобы убедиться в продолжении деятельности, и после этого расстаются окончательно. Как правило, позже они не курируют своих подопечных, многие из которых часто меняют профиль деятельности и отправляются в свободное плавание.
Хорошим исключением стал пример, когда пару лет назад бывшая безработная открыла ООО по дополнительному обучению (повышению квалификации). Женщина и сейчас успешно работает в этой сфере, и центр занятости сотрудничает с ней уже как с работодателем: заключает договоры, трудоустраивает выпускников на стажировку.

Мы спросили у начальника отдела труда, что еще можно организовать на такие, прямо скажем, невеликие деньги.
- Понятие «мало» или «много» – очень индивидуальное. Надо понимать, что речь идет не об открытии серьезного производства или завода, а о самозанятости безработных граждан. Хоть и кажется, что сумма небольшая, но тем не менее она дает возможность приобрести какие-то простые вещи, технику для начала работы. Скажем, при открытии мини-ателье купить швейную машинку, манекен, зеркало, утюг. Четвертый ангарчанин, который получит субсидию в ноябре 2017 года, представил проект по репетиторским услугам.
Хорошую, перспективную бизнес-идею нужно подсмотреть или придумать самому. Получить же безвозмездный стартовый, пусть и не такой большой капитал, как показывает практика, не так сложно. Плохо только, что в АГО оказание финансовой поддержки ограничено всего 4 бизнес-проектами в год. Безработных у нас куда больше.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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