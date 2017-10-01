Сами с руками

Как человек отремонтировал дорогу у своего дома- За 46 лет наш дом постарел, и дорога возле него разбита. Интенсивность движения на внутридворовой дороге немаленькая. 180 метров асфальтового полотна в таких выбоинах и ямах, что местами машинам не проехать, приходится заезжать на газоны. Куда мы только не обращались за помощью! И если раньше нам что-то обещали, то как только придомовая территория получила кадастровый номер, всё это стало нашей проблемой, - рассказали нашей газете члены совета дома 15 микрорайона 6.29 сентября 2017 года. Вячеслав БАЖЕНОВ (справа) с другом Анатолием ВЕТРАСОМ вручную лопатами заделали самые глубокие ямы на дороге.
У жильцов дома накопилась целая папка обращений в управление по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО с просьбой провести ямочный ремонт внутриквартального проезда. Сначала им отвечали, что нет финансирования, позднее, что ремонт дороги - нецелевое использование бюджетных средств, так как теперь дорога принадлежит собственникам дома, и ремонтировать ее должны жильцы за собственные деньги. Последний раз Василина ШУНОВА, начальник управления, письменно заверила, что летом 2017 года всё же дорогу отремонтируют. Но с оговоркой - при условии утверждения и выделения бюджетных ассигнований. Наивно было бы ожидать, что это условие случится. Тогда жильцы дома обратились к депутату Думы АГО по своему округу Роману ЛОТОЦКОМУ:
- Мы изложили ему нашу проблему. Он нам посочувствовал, мы – ему. На том и разошлись.
Через полтора года хождения по кабинетам чиновников люди поняли, что это бесполезное дело. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. И спасатель нашелся! В доме появился новый жилец - 42-летний Вячеслав БАЖЕНОВ.
Многие жители дома Вячеслава знали: у предпринимателя был фотосалон в «Лоле», который он вынужден был закрыть, когда место этого торгового центра заняла «Слата». Люди понимали, что предприниматель переживает нелегкие времена, но все же обратились к нему за помощью - просили отремонтировать убитую насмерть дорогу.
Многолетнюю проблему Вячеслав Павлович решил на раз. Он купил машину бетона и вместе со своим другом Анатолием ВЕТРАСОМ, взяв в руки лопаты, заделал самые опасные участки дороги, глубокие ямы укрепили сеткой и арматурой. Жильцы дома в стороне не стояли, помогали кто чем мог: покрышками и сигнальными лентами преградили въезд на ремонтируемый участок, повесили предупреждающие знаки.
Нам удалось поговорить с Вячеславом Баженовым по телефону. Он считает, что не сделал ничего особенного. Только то, что смог. Зато сейчас у дома дорога, по которой можно проехать без мата.
Жители дома просят через газету поблагодарить В.П. Баженова, пожелать ему крепкого здоровья и удачи в делах. Пусть на пути его бизнеса тоже все ямы исчезнут! Ольга КРАСНОВА,
фото Галины Шелковниковой