Сами с руками

Как человек отремонтировал дорогу у своего дома

У жильцов дома накопилась целая папка обращений в управление по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО с просьбой провести ямочный ремонт внутриквартального проезда. Сначала им отвечали, что нет финансирования, позднее, что ремонт дороги - нецелевое использование бюджетных средств, так как теперь дорога принадлежит собственникам дома, и ремонтировать ее должны жильцы за собственные деньги. Последний раз Василина ШУНОВА, начальник управления, письменно заверила, что летом 2017 года всё же дорогу отремонтируют. Но с оговоркой - при условии утверждения и выделения бюджетных ассигнований. Наивно было бы ожидать, что это условие случится. Тогда жильцы дома обратились к депутату Думы АГО по своему округу Роману ЛОТОЦКОМУ:- Мы изложили ему нашу проблему. Он нам посочувствовал, мы – ему. На том и разошлись.Через полтора года хождения по кабинетам чиновников люди поняли, что это бесполезное дело. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. И спасатель нашелся! В доме появился новый жилец - 42-летний Вячеслав БАЖЕНОВ.Многие жители дома Вячеслава знали: у предпринимателя был фотосалон в «Лоле», который он вынужден был закрыть, когда место этого торгового центра заняла «Слата». Люди понимали, что предприниматель переживает нелегкие времена, но все же обратились к нему за помощью - просили отремонтировать убитую насмерть дорогу.Многолетнюю проблему Вячеслав Павлович решил на раз. Он купил машину бетона и вместе со своим другом Анатолием ВЕТРАСОМ, взяв в руки лопаты, заделал самые опасные участки дороги, глубокие ямы укрепили сеткой и арматурой. Жильцы дома в стороне не стояли, помогали кто чем мог: покрышками и сигнальными лентами преградили въезд на ремонтируемый участок, повесили предупреждающие знаки.Нам удалось поговорить с Вячеславом Баженовым по телефону. Он считает, что не сделал ничего особенного. Только то, что смог. Зато сейчас у дома дорога, по которой можно проехать без мата.Жители дома просят через газету поблагодарить В.П. Баженова, пожелать ему крепкого здоровья и удачи в делах. Пусть на пути его бизнеса тоже все ямы исчезнут!