На передовой пусто

ПЕРВЫЙ ОТКЛИК



В газете от 19 октября мы рассказывали, как жителями Китоя была встречена идея открытия там приюта для одиноких и бездомных инвалидов. Мы предложили нашим читателям поучаствовать в ее обсуждении.



Татьяна Васильевна:

- В такой ситуации по сегодняшней жизни любой может оказаться – заболеть, потерять дом. В интернат в 17 микрорайоне не попасть, годами люди в очереди стоят, даже имея психическое заболевание. В Цемпосёлке, когда открывали центр для наркоманов, тоже люди против были. А сейчас уже столько лет прошло, нормально все живут.



Владислав ПЕТРЯКОВ, водитель:

- Странно вообще, что администрация не нашла другого здания, кроме этих развалин в Китое. Вы сами-то видели эту бывшую аптеку? Разве так поддерживают нужное дело? Во-первых, в ней опасно находиться – состояние аварийное. Во-вторых, если они и соберутся её ремонтировать, то просто без штанов останутся. Я считаю, что раз уж власть не в состоянии самостоятельно организовать приют для брошенных инвалидов, то как минимум должна сделать всё, чтобы помочь тем, кто готов эту проблему взять на себя.



Ирина КУДРЯВЦЕВА, бывший медик:

- То есть в Майске приют работает, в городе интернаты и центры тоже, а Китой против? Китой, где больше всего живёт неблагополучных! Я всю жизнь на «скорой» работала, знаю. Особенно зимой собирали этих бомжей со всего города, и везти некуда, и на улице не оставишь. БСМП переполнено ими, месяцами лежат там обмороженные, полуживые. Почему в городе до сих пор нет нормального приюта для таких?



Зинаида ПЕТРУШИНА, инвалид:

- Бездушные люди! Чем могут им навредить больные и немощные инвалиды? Против кого они поднялись?! И ведь все, наверное, в церковь ходят!..



Валентин ЗАХАРОВ, инженер:

- Люди паникуют, это понятно. Кому понравится, что рядом с ними будет жить неблагополучный контингент? Меня больше поражает администрация. Это она должна успокоить людей! Власть, а не волонтёры должны были выйти на эту встречу к жителям Китоя. А она у нас, видно, только поздравительные речи говорить может. А на передовой пусто.



Маргарита КОНИНИНА, продавец:

- А пусть у себя под окнами приют для бомжей строят! Как мне потом ребёнка гулять отпускать, если там будут бродить люди с открытой формой туберкулёза, шизофреники, наркоманы? У нас и так в Китое контингент не очень живёт, ну зачем же нам ещё? Почему к нам отношение такое, будто мы второй сорт?



Ольга ЗИМИНА:

- Где сострадание? За детей переживаете? Переживайте. Они смотрят на это бездушие и учатся ему.



Людей слушала Ольга КНЯЗЕВА