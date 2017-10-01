Как живут те, кто не осилил ЕГЭ

- Куда примут мою внучку, если она не сдала экзамен после 9 класса? – дрожащим голосом спрашивала женщина.Из года в год нам не удавалось узнать ничего о таких детях. А хотелось бы услышать, откуда они взялись, если школы ежегодно отчитываются о повышении качества образовательного процесса и о своей успешной работе. Как сложилась их жизнь? Управление образования отказывается называть номера школ, где есть такие дети, и тем более фамилии. Это воспринимается как позор, подрыв профессиональной репутации учебных заведений.И вот непосредственное обращение в нашу газету семьи с такой проблемой… Мы разговорились с бабушкой. Эта история лишь об одной 16-летней девочке, которая не получила школьный аттестат.…Лена (имя изменено) из полной и благополучной семьи. Папа окончил АГТА, мама работает фармацевтом. Есть младший брат. Он хорошо учится в спортивном классе, серьезно занимается хоккеем. В такой затратный спорт активно вовлечены родители, они ездят с сыном на сборы по нескольку раз в год.- Я считаю, что девчонку просто упустили, направив все силы на младшего, - вздыхает сейчас бабушка. - Она умная, активная, кандидат в мастера спорта по плаванию. Как она любила бассейн! А родителям водить её некогда было! Всё только сборы. Я её водила. И в школе она училась не там, где они живут, а возле моего дома. До 7 класса хорошо училась. А потом начала уроки прогуливать, скатилась. Домой придёт, её ругают, кричат. Она ко мне сбегает. С ней бы поговорить матери, не всегда же кричать-то надо…Кстати, Лена была ученицей одной из лучших школ города. Выпускники этой школы всегда успешно сдают экзамены, побеждают в различных конкурсах. Школа постоянно на слуху. По словам бабушки, классный руководитель боролась за девочку, регулярно звонила, беседовала с родителями. Но помочь непосредственно на экзамене не смогла. ЕГЭ ведь сдают в стенах чужой школы, с чужими учителями, под строгим наблюдением. Кому от этой строгости и честности лучше? Уж точно не детям…Часто нежелание учиться – это бунт подростка, его крик о помощи. А как ещё он может объяснить, что ему плохо, если его не слышат?Что сейчас делает Лена? Гуляет с утра до вечера, ночует у бабушки. Остаться на второй год в своей школе она категорически отказалась – посчитала это стыдным. И куда дальше?Бабушка прочитала в нашей газете, что в этом году был изменен областной закон № 91-оз, и теперь учащиеся, окончившие школы со справками, смогут, не теряя год, получить профессию в некоторых ссузах. Мы позвонили непосредственно в Министерство образования Иркутской области. Там нас заверили, что до 1 ноября на сайте Министерства (irkobl.ru) появится, наконец, список учебных учреждений, которые наберут группы таких ребят. Главное, чтобы подростки за это время не усугубили своё положение…- Все 32 ребёнка, не сдавшие ОГЭ, устроены в школы на повторный год обучения. Об этом нам все школы уже отчитались. Для таких ребят составлен индивидуальный график посещения. Посещать они должны уроки по тому предмету, который не сдали. Кроме того, с 1 декабря выпускники, не получившие аттестаты, смогут обучаться в Ангарском индустриальном техникуме на токаря. С 1 ноября в этом учебном учреждении начнётся приём документов от желающих. В Ангарске такое учреждение одно, а всего по области их семь. Да, токарь – это профессия для юношей, но девушки могут уехать учиться в Братск или Черемхово, там открыты группы для обучения на поваров. Дадут общежитие, в школу можно будет тоже перевестись туда, чтобы посещать свой предмет. Решение о том, какие специальности где открыть, принимали не мы, а Министерство образования Иркутской области.