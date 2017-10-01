Привет, сосед!

Когда у твоего окна чужой балкон

Дело в том, что у половины жителей этого дома общий балкон с соседями, живущими за стенкой. Как в сериале на СТС «Воронины». Только у одних хозяев есть выход на него, а у других на балкон смотрит окно. То есть если вы живёте в трехкомнатной квартире, то окно вашей спальни выходит прямо на чужой балкон. Если в однокомнатной, то вы – хозяин балкона, у вас есть дверь.Представьте, что вы переодеваетесь в собственной спальне, а за вашим окном пятого этажа вплотную стоит сосед, курит и смотрит на вас. Или его дети, выйдя на балкон, отпечатывают ладошки на вашем стекле, пытаясь погладить вашу кошку. Или он развешал постельное бельё на своём балконе, перекрыв вам полностью доступ к белому свету. Таких историй здесь сотни.Соседи держали кур на балконе – хозяева окна всё это слушали и нюхали. Собака летом тут же гадила – не выводили. А есть в доме и алкоголики, по-простому бичи, которые на балкон хламьё выкидывают. Есть и хозяйственные люди – стеклят балкон наглухо, ну и что, что заодно окно соседской спальни замуровывают? А самые страшные истории связаны с проникновением в квартиры через этот самый общий балкон чужих людей. Пришла домой – по квартире ходит чужой пьяный мужик (только не такой интеллигентный, как в «Иронии судьбы»). Легла читать книгу на свою кровать, головой к окну, вдруг через окно запрыгивает вор – хорошо хватило сил закричать, и дома ещё люди были.Дом № 9 построен в 1969 году. И всем на протяжении почти 50 лет ясно, что имела место ошибка – проектировщика ли, строителей ли, кто знает. Другое дело, что решить её так никто и не может.Самая активная в этом доме пенсионерка Галина Николаевна ФЕДУЛОВА. С 80-го года они с супругом живут в этом доме и лет 20 ищут концы. Галина Николаевна показывает нам целую папку документов. Обращение в управление государственной экспертизы. Ответ: «Такое расположение балконов нормами не предусмотрено, и ни разу такого варианта при экспертизе проектной документации на строительство жилых домов по типовым (или индивидуальным) проектам не было установлено».Акт обследования комиссией от администрации АГО, 2001 год. Вердикт: «Такое устройство балконов не отвечает требованиям государственных норм по проектированию и строительству… необходимо установить разделительную перегородку». Ответы Госстроя, Росстроя и прочих. И все признают ошибку.Есть даже огромная схема дома, присланная из самого Ленинграда – именно оттуда были, как мы помним, городские проектировщики. Судя по схеме, такого безобразия быть в доме не должно – балкон должен был быть сдвинут так, чтобы на него могли выходить только жильцы «однушки» из своей кухни и из своей комнаты. Так и построены, собственно, соседние дома микрорайона.Пытаясь прекратить распри с соседями, Федулова несколько лет назад перегородила свою часть балкона решеткой, чтоб соседи не подходили к её окну и воры не могли залезть. Соседи подали в суд. Выиграли. Решётка была демонтирована.Конечно, большой 6-метровый балкон нарисован в плане однокомнатной квартиры (у «трёшек» тоже есть такой балкон, но с другой стороны дома) – они хозяева. Но за этот кусок плиты они не платят. Оплачивается только отапливаемый контур помещения. Поэтому там, где люди помудрее, они договорились: условно продали-купили друг у друга спорный кусок плиты, наставили перегородок и не мешают друг другу. Некоторые же «умники» оценивают свой балкон по цене квадратного метра жилья и просят за него с соседей по 70 тысяч рублей.Из таких негласных продаж родилась другая проблема – не будешь же лазить на теперь уже твой балкон через окно. Стали из окон самостоятельно делать двери. И возникла угроза: а выдержит ли дом? Так что же делать? С этим вопросом мы обратились к специалисту.