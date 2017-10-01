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Из сердца вон


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Сегодня, 11:19
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Из сердца вон

Работники службы ЗАГС нашли решение проблемы своего соседства с пивной: поставили металлическую перегородку, закрывающую ненужную на свадебных фотографиях надпись. Всё по фэншуй - не вижу, значит, не существует.

Напомним, пивная появилась дверь в дверь возле ЗАГСа пару лет назад. Тогда народное недовольство сочетающихся браком выливалось на сотрудников ЗАГСа ежедневно. Но что они могли поделать, если помещение было в собственности у предпринимателя, и он распорядился им так, как хотел?
За несколько лет народ привык и уже не обращал внимания на этот казус. Но сотрудники ЗАГСа понимали: пиво на свадьбе не комильфо. Поэтому они поставили перегородку, оформленную в едином стиле с входом.

- Мы считаем, всё получилось хорошо, - с гордостью сказала нашей газете Алла ВОЛОШЕНКО, начальник городского отделения ЗАГС. - Приходите к нам узаконить свои отношения! Мы вас ждём!

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Константина ПАНИХИДИНА
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