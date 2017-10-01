Максим БРАЖНИКОВ, менеджер магазина «Четыре глаза»:

- 27 октября, с 19.00 до 22.30, ждем всех, кому интересно звездное небо, на аллее от Дворца ветеранов «Победа» к площади Ленина (там самый лучший обзор). В рамках всероссийской акции «Осенняя ночь тротуарной астрономии» впервые в Ангарске мы выставим три телескопа, в которые можно бесплатно, в порядке живой очереди наблюдать за Луной. Мероприятие состоится при условии ясного неба. Если погода будет пасмурной, акцию перенесем на вечер 28 октября. Напоминаем, что для несовершеннолетних после 22.00 обязательно присутствие родителей.



Александр СМОКОТИН, исполнительный директор лагеря «Лукоморье»:

- У нас начала работу Лесная школа. На днях заехали 150 детей со всей области, из них 38 ангарчан. Это дети из многодетных, неполных и неблагополучных семей. 18 дней они будут жить в «Лукоморье» за счет областного бюджета, участвовать в спортивных и культурных мероприятиях, питаться 5 раз в день, гулять на свежем воздухе. Это традиционная с 2012 года акция.



Елена РАХМАНИНА, заведующая отделом экологии ДТДиМ:

- Хотим поблагодарить ангарского предпринимателя Антона за регулярную помощь нашему зверинцу. Недавно благодаря ему четыре мелких совы отметили новоселье в новых клетках в теплом помещении. Часто Антон помогает нам делать гнездовые домики для кроликов.



Игорь АНТОНОВ, экс-глава поселка Одинск:

- В субботу к нам в клуб приезжает иркутская филармония – выдающееся событие для поселка. Народ ждет, готовится. А на следующий день пройдет первый турнир по боксу среди школьников. У нас есть свой ринг и тренер Евгений САВВАТЕЕВ, воспитанники которого уже показывают хорошие результаты.